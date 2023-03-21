Cu Hangi Element? Periyodik Tabloda Cu Neyin Sembolü?

Bilimsel çalışmalarda keşfedilen her element, söz konusu elementin adının bir ya da birkaç harfinden oluşan sembollerle anılıyor. Bazı elementlerin zaman içinde çok geniş kullanım alanlarına ulaşması diğer elementlere göre daha fazla merak edilmesine neden oluyor. Elementlerle ilgili çalışmalar yapanların en sık sorduğu sorulardan biri de "Cu simgesi hangi elementin sembolüdür?" sorusu. Cu elementi ve özellikleriyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...

CU HANGİ ELEMENT?

Dünyanın neredeyse her bölgesinde bulunan elementlerin başında gelen Bakır elementi periyodik tabloda Cu simgesiyle gösteriliyor.

BAKIR ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Keşif tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanan elementleren biri olan Bakır elementi periyodik tablonun geçiş grubu metalleri içinde yer alıyor.

Bakır elementi adını Roma İmparatorluğu döneminde bakır üretiminin merkezi olan Kıbrıs'tan almaktadır. Kıbrıs'ın metali anlamını taşıyan aes сyprium Bakır elementine adını veren sözcüktür.

Tarih boyunca kimyacılar kadar simyacıların da ilgisini çeken elementlerden olan Bakır elementinin atom numarası 29'dur.

Doğada maddenin katı halinde bulunan bakır elementinin tarih boyunca insanlar tarafından işlenen ilk metal olduğuna inanılıyor.

Kahverengi metalik bir görünüşe sahip olan bakır elementi çok önemli bir iletkendir. Hem ısıyı hem de elektriği çok iyi iletmesi sebebiyle bakırı endüstri için vazgeçilmez bir element yapıyor.

Bakır elementi gümüşten sonra elektriği en iyi ileten metal olma özelliği taşıyor.

Bakır elementi katı halde bulunan bir metal olsa da eriyebilir, şekil verilebilir yumuşak bir metaldir. Doğada çok fazla bölgede ve çok fazla miktarda bulunması bakırın hem oldukça ekonomik olmasına hem de çok geniş alanlarda kullanılmasına neden olmuştur.

Bakırın kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

Elektrik - elektronik endüstrisinde, elektrik teli yapımında,

İnşaat endüstrisinde betonların ve kirişlerin güçlendirilmesinde,

Kuyumculuk sektöründe takı ve süs eşyası yapımında,

Kimyasal çalışmalarda,

Para yapımında,

Çeşitli mutfak eşyalarında (cezve, tava, tencere, kaşık, çatal gibi) bakır kullanılır.

Bakırın canlı vücudu için de hayati öneme sahip olduğu biliniyor. İnsan vücudunda bakırın bulunduğu yerler karaciğer, kas ve kemik olarak sıralanır. Erişkin bir insanın vücudunda hücrelerin enerji taşımasında rol oynaması sebebiyle vücut ağırlığının kilogramı başına 1,4 ila 2,1 mg bakır elementinin bulunduğu biliniyor.

Bunun yanında bazı kabuklu canlılar da kandaki oksijeni taşıyabilmek için bakıra ihtiyaç duyar.

Canlı vücudu için önemli bir yere sahip olsa da gereğinden fazla bakıra maruz kalmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Her metal gibi Bakır elementi de ametallerle kimyasal tepkimeye girer. Oda ısısında katı halde, saf halde bulunan bakır ısı karşısında oksijenle tepkimeye girer oksitlenir. Bu da bakırın paslandığının göstergesidir.

Her metal gibi Bakır da asitle tepkimeye girer. Asitle temas etmesi durumunda bakır erir. Ayrıca Bakır holojenlerle de tepkimeye girer.

CU PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Bakır, periyodik tabloda metaller içinde 1B geçiş metalleri grubunda yer alır. Tam konumundan bahsedilecek olursa 11. grup, 4. periyot ve d blok bakır elementinin cetvel üzerindeki konumunun tarifidir.