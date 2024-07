ÇÜ yeni mezunlarını geleceğe uğurladı

Çukurova Üniversitesi Açık Amfi'de gerçekleştirilen toplu mezuniyet töreninin açılışı konuşmasanı yapan, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok müstesna bir gün. Mezun olan arkadaşlarımızın bugün hissettikleri duyguları hepimiz uzun yıllar önce yaşadık. Geleceğe yönelik heyecanla birlikte endişelerinizin de farkındayız. Bu diplomayı alırken sadece mesleğinize yönelik bilgi ve beceri kazanmıyor, aynı zamanda topluma ve dünyaya karşı sorumluluk alıyorsunuz. Sizler, geleceğin şekillendiricilerisiniz. Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız" diye konuştu.

Rektör Tuncel, sözlerini şöyle tamamladı: Çukurova Üniversitesini sadece eğitim ve bilim olarak beslendiğiniz bir kurum olarak değil aynı zamanda tüm hayatınız boyunca gönül bağıyla bağlı olduğunuz bir ışık kaynağı olarak görün. Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun. Akıl ve bilimin ışığında, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ile temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan bireyler olarak, bizi her zaman bir adım daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Üniversitemiz adına, sizlere bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Unutmayın ki biz her zaman buradayız ve sizi desteklemeye hazırız. Bahtınız ve yolunuz açık olsun."