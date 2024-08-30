Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede? Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 30.8.2024 10:28 Son Güncelleme: 30.8.2024 10:28

Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede? Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çubuklu Korusu diğer bir adıyla Hıdiv Korusu’nun tarihi 1700’lere kadar dayanmaktadır. İstediğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz Çubuklu Korusu pazar günleri sunduğu açık büfe kahvaltısı, düğün ve benzeri organizasyonlarla sıkça rağbet görmektedir. Çubuklu Korusu’nda pazar gününüzü güzel bir kahvaltının ardından ağaçların arasında, yer yer boğaz manzarasını izleyerek kısa bir yürüyüş ile değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için Çubuklu Korusu nerede ve hangi ilçede merak edilmektedir. Ayrıca Çubuklu Korusu yol tarifi ile nasıl gidilir sorusu da merak edilen detaylar arasındadır.

Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede? Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çubuklu Korusu sunduğu doğal ve huzurlu ortamın yanı sıra tarihi bir geçmişe de sahiptir. Bizans döneminden kalan bir yerleşim yeri olduğu söylenen koru, keşişlerin yaşamını sürdürdüğü bir manastır olarak bilinmektedir. Bizans'tan Osmanlı'ya ve ardından günümüze kadar gelen bu tarihi yapıyı ziyaret etmek ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler Çubuklu Korusu nerede, hangi ilçede merak etmektedir. Merak edilen bir diğer soru ise Çubuklu Korusu yol tarifi ile nasıl gidilir sorusudur.

Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede?

Çubuklu Korusu diğer bir adıyla Hıdiv Korusu İstanbul Beykoz'da bulunan doğal güzelliklere sahip tarihi bir mekandır.

Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çubuklu Korusu ziyaretçileri için birçok ulaşım alternatifi sunmaktadır. Bunlar:

  • Otobüs ile gelmek isteyenler için: 121A, 15T, 15BK
  • Minibüs veya dolmuşu tercih edenler için: Üsküdar- Beykoz- Ortaçeşme hattı.
  • Vapur için: İstinye- Çubuklu hattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede? Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA