Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede? Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çubuklu Korusu sunduğu doğal ve huzurlu ortamın yanı sıra tarihi bir geçmişe de sahiptir. Bizans döneminden kalan bir yerleşim yeri olduğu söylenen koru, keşişlerin yaşamını sürdürdüğü bir manastır olarak bilinmektedir. Bizans'tan Osmanlı'ya ve ardından günümüze kadar gelen bu tarihi yapıyı ziyaret etmek ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler Çubuklu Korusu nerede, hangi ilçede merak etmektedir. Merak edilen bir diğer soru ise Çubuklu Korusu yol tarifi ile nasıl gidilir sorusudur.

Çubuklu Korusu Nerede, Hangi İlçede?

Çubuklu Korusu diğer bir adıyla Hıdiv Korusu İstanbul Beykoz'da bulunan doğal güzelliklere sahip tarihi bir mekandır.

Çubuklu Korusu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çubuklu Korusu ziyaretçileri için birçok ulaşım alternatifi sunmaktadır. Bunlar: