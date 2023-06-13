ÇÜ’de ‘Akademik Personel Ödül Töreni’ düzenlendi

2021 ve 2022 yıllarında Çukurova Üniversitesinde en çok yayın yapan, en yüksek bütçeli proje getiren ve patent alan akademisyenler için Çukurova Üniversitesi yönetimi tarafından tören düzenlendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "Akademik Personel Ödül Töreni"ne TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da çevrimiçi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Adana denince akla gelen en önemli eğitim kurumu Çukurova Üniversitesidir. Kıbrıs'tan GAP'a kadar bölgesel kalkınmaya öncülük etmiş, Çukurova yöresi başta olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin önemli bir bölümüne üst düzeyde sağlık, eğitim, araştırma, sosyokültürel hizmet ve katkılar sunan bir üniversitedir. Parlak ve onurlu geçmişi ile sağlam temeller üzerinde yükselen üniversitemizin hep ileriye ve en iyiye doğru ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyor, bu vesile ile bir kez daha 50. yılımızı kutluyorum. Üniversitemizin başarısına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan değerli akademisyenlerimize sizlerin huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Törene çevrimiçi bağlanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Üniversitelerimiz, özellikle kendi bölgesinin ihtiyaçları ve ulusal rekabet boyutu dikkate alınarak hem nicelik hem de nitelik olarak yetkinliklerini çok daha fazla ön plana getirecek" diye konuştu.

Adana Valisi Vali Dr. Süleyman Elban ise üniversitelerin öğrenci yetiştirme, araştırma yapma ve bulundukları yöreye katkı sağlama konularında güçlü olmalarını beklediklerini ifade etti. Dr. Elban, bilimsel makaleler, projeler ve aldıkları patentlerle ödül alan tüm akademisyenleri kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Dr. Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve milletvekilleri akademisyenlere ödüllerini takdim etti.