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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:43 Son Güncelleme: 6.10.2022 12:37

ÇÜ’de ‘Hoş Geldin Şenliği’

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ’de ‘Hoş Geldin Şenliği’

Öğrencilerin bilimsel ve sosyal etkinliklere katılmasını önemsediğini her fırsatta dile getiren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Bahar Şenlikleri sırasında öğrencilerine verdiği sözü tutarak onlar için “Hoşgeldin Şenliği” düzenledi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü şenlik alanında gerçekleşen ve iki gün süren şenlik kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenci kulüplerinin yeni gelen öğrencilere kulüplerini tanıttığı şenliklerde Megaband ve birçok grup sahne alarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Şenlik alanındaki aktivitelere katılan öğrenciler Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve şenlik komitesine teşekkür ederek, hem kampüs içerisinde eğlenceli zaman geçirip hem de kulüplerde ve sanat gruplarında görev alma şansı bulduklarını söyledi.

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ÇÜ’de ‘Hoş Geldin Şenliği’
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