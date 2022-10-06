ÇÜ’de ‘Hoş Geldin Şenliği’

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü şenlik alanında gerçekleşen ve iki gün süren şenlik kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenci kulüplerinin yeni gelen öğrencilere kulüplerini tanıttığı şenliklerde Megaband ve birçok grup sahne alarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Şenlik alanındaki aktivitelere katılan öğrenciler Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve şenlik komitesine teşekkür ederek, hem kampüs içerisinde eğlenceli zaman geçirip hem de kulüplerde ve sanat gruplarında görev alma şansı bulduklarını söyledi.