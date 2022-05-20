Çukur Ayna Özellikleri – Çukur Aynada Görüntü Nasıl Oluşur, Kullanım Alanları Nelerdir?

Aynayı ışık yansıması ile görüntüyü yansıtan bir nesne olarak biliriz. Çeşitleri ile karşılaşmak günlük hayatımızda tuhaf gelse de çukur ayna kullanım alanları ile de günlük hayatımızın içinde bulunmaktadır. Çukur ayna özellikleri ile ilgili en çok aratılan konu olan çukur ayna özellikleri nelerdir? Çukur aynada görüntü nasıl oluşur, kullanım alanları nelerdir? Gibi soruların detaylarına beraber bakalım.

Çukur Ayna Özellikleri

Çukur ya da iç bükey ayna olarak karşımıza çıkan aynadır. Yansıtıcı yüzü yani ayna kısmı kürenin iç yüzü gibi olan aynalardır. İşte çukur aynaların belli başlı özellikleri;

Çukur aynalarda odak noktası, ayna ile merkez noktası arasındaki mesafenin yarısına eşittir.

F (odak = focus) şeklinde gösterilir.

Aynanın odak noktası aynanın ön kısmındadır.

Odak noktası tam ortadan geçer.

Çukur Aynada Görüntü Özellikleri

Çukur aynalarda görüntü özellikleri cismin aynaya olan mesafesine göre değişiklik gösterir ve iki başlık altında incelenir.

1- Nesne, odak noktası ile ayna arasında ise;

Görüntü düzdür.

Görüntü nesneye göre simetriktir.

Nesnenin boyu, yansıyan görüntünün boyundan küçüktür.

Nesnenin görüntüsü sanaldır.

2- Nesne, odak noktasından uzakta ise;

Görüntü nesneye göre terstir.

Görüntünün boyu ile ilgili net bir şey söylenmez. Büyük, küçük ya da eşit olabilir.

Nesnenin görüntüsü gerçektir.

Çukur Ayna Kullanım Alanları

Aslında günlük hayatımızda sıklıkla karşılaşıyor olsak da fark etmediğimiz çukur aynaların kullanım alanları şu şekildedir;