Çukurova Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı törenle başladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK önceki Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Adana Valisi Süleyman Elban, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları tarafından sunulan dinletinin ardından Çukurova Üniversitesi tanıtım filmi izlendi. Türkiye'nin Yükseköğretim alanında derin bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraç, "Türkiye akademisi olarak köklü bilim tarihimizle gurur duymalı, mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin bilime katkılarını unutmamalıyız" dedi. Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi'nin 2 bin 260 öğretim elemanı sayısı, 48 bin 67 öğrencisiyle ülkeye kazandırdığı binlerce yetişmiş insan gücüyle Cumhuriyetin önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

"DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

ÇÜ Üniversitesi'ni daha ileriye taşıma göreviyle hareket ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Tuncel, "Geleceği şekillendirip, geliştirme görevindeki nöbetimizi, bu yüksek sorumluluk ile sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, akademik kadromuzu başarılı genç akademisyenlerle zenginleştirerek, fiziki altyapımızı ve akreditasyonu tamamlayarak, uluslararası tanınırlığımızı arttırarak, eğitim ve araştırmada ülkemizin ve dünyanın iddialı üniversitesi olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu yolda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz siz değerli akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle olan dayanışmamızdır." diye konuştu.

"DAHA FAZLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Prof. Dr. Hasan Mandal, küresel değişimlere dikkat çekerek iklim değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Siber güvenlik ve düzensiz göç konularının gelecek 10 yılda en önemli sorunlar olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, "İklim değişikliği tesadüfi veya bu yıla özel değil. Gelecekte bu tıp konularla daha fazla karışılacağız. Bunlar ancak bilimsel temelli araştırma süreçleriyle çözülebilecek konular. Üniversitelerinde rolleri bu anlamda değişiyor ve gelişiyor. Üniversiteler bilgiyi üreten kurumlarımız ve diğer tarafta da bu bilgiyi kullanan paydaşlar var." dedi.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA…

Adana Valisi Süleyman Elban ise Çukurova Üniversitesinin bölgeyle özdeşleştiğini belirterek önemli katkı ve hizmet verdiğini söyledi. Vali Elban, "Çukurova Üniversitemiz Türkiye'nin en iyi kampüs alanına sahip. Yeterince akademik kadrosu var. Öğrencileri ise Türkiye genelinde yetkin öğrenciler arasından seçilerek geliyor. Çukurova Üniversitemizi dünya sıralamasında ilk yüzlerde görmek istiyoruz. Batı vizyonu almış başarılı bir Rektörümüz var. O vizyonla beraber uluslararası işbirliklerine hazırlanan üniversitemizin, dünya üniversiteleri arasında yer almasını bekliyoruz." dedi.