Çukurova Üniversitesi Bölümleri - Çukurova Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ülkemizde gerek devlet gerek özel pek çok üniversite bulunmaktadır. Her sene üniversite sınavı ardından öğrenciler yoğun bir tercih araştırmasına girişmekte, üniversitelerin bölümlerini incelemektedir. Tercih listesine Çukurova Üniversitesini eklemek isteyen gençler mutlaka Çukurova Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bunun için ise Çukurova Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusunun cevaplarına değinmelidirler.
Çukurova Üniversitesi Bölümleri
Ülkemizdeki başarı sıralaması yüksek ve sıkça tercih edilen yüksek okullardan biri olan Çukurova Üniversitesi her yıl öğrencinin tercih listesine girmektedir. Gerek bünyesinde bulunan fakülte ve bölümler gerek kampüslü olması Çukurova Üniversitesi'ni oldukça cazibeli kılmaktadır. Ancak üniversite tercihi yapacak olan her birey mutlaka okumak istedikleri üniversitede hangi bölüm ve fakülteler var öğrenmelidirler. Çukurova Üniversitesi'nde lisans, ön lisans ve meslek yüksek okulları bölümleri mevcuttur. Çukurova Üniversitesi'nde 82 ön lisans, 90 lisan bölümü vardır.
Çukurova Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?
Çukurova Üniversitesi'ne ait lisans bölümleri şunlardır;
- Makine Mühendisliği
- Veterinerlik
- Opera
- Oyunculuk
- Piyano
- Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
- Yaylı Çalgılar
- Diş Hekimliği
- Eczacılık
- Almanca Öğretmenliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Felsefe Grubu Öğretmenliği
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Fransızca Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Resim-İş Öğretmenliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- Arkeoloji
- Bilgisayar Bilimleri
- Biyoloji
- Fizik
- İstatistik
- Kimya
- Matematik
- Psikoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Grafik
- Seramik
- Tekstil ve Moda Tasarımı
- Hukuk
- Ekonometri
- Ekonometri (İngilizce)
- İktisat
- İktisat (İngilizce)
- İşletme
- İşletme (II. Öğretim)
- İşletme (İngilizce)
- Maliye
- Maliye (II. Öğretim)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- İlahiyat
- İlahiyat (ll. Öğretim)
- Gazetecilik
- İletişim Bilimleri
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- İç Mimarlık
- Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)
- Biyomedikal Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)
- Endüstri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği (II. Öğretim)
- Jeoloji Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makine Mühendisliği (İngilizce)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)
- Otomotiv Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği
- Lisans Pedogojik Formasyon Seçmelileri
- Ebelik
- Hemşirelik
- Antrenörlük Eğitimi
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Spor Yöneticiliği
- Tıp
- Su Ürünleri Mühendisliği
- Bahçe Bitkileri
- Bitki Koruma
- Gıda Mühendisliği
- Tarım Ekonomisi
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
- Tarımsal Yapılar ve Sulama
- Tarla Bitkileri
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Zootekni