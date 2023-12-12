Farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılımıyla bu yıl 5.'si düzenlenecek olan 'Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nın yürütme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Ulviye Aslanova üstlenecek. Mithat Özsan Amifisi'nde yapılacak festival ve yarışmada hem Türkiye hem Adana hem de Çukurova Üniversitesi dünyaya tanıtılacak.

Etkinliğin tüm etaplarının seyircilere açık ve ücretsiz olacağını aktaran Prof. Aslanova, festival kapsamında, aynı zamanda farklı resital ve masterclass gerçekleştirileceğini belirtti. Festival katılımcılarını heyecanla beklediklerini dile getiren Prof. Aslanova, festivale piyano eğitimi alan, büyük sahnede performansını sergilemek isteyen tüm piyanistlerin katılabileceğini söyledi.

Festivale 6 yaşından itibaren 26 yaşına kadar farklı şehirlerden, ülkelerden katılımcıların olacağını kaydeden Aslanova, "500'ün üzerinde bir başvuru var. Hedefimiz, piyano eğitimi alan veya halihazırda aktif sanat hayatları olan genç yetenekli piyanistleri bir araya getirmek ve sanatsal platform ulaştırmak, yeni yetenekleri keşfetmek, onlara destek olup ışık tutmak.

Yarışmaya birçok kategoriden katılacak olan kişiler için son başvuru tarihinin 10 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.