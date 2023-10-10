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Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:00 Son Güncelleme: 10.10.2023 12:39

Çukurova Üniversitesi EAIE 2023 Fuarı’nda

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından her yıl Avrupa'nın farklı bir şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük ikinci uluslararası yükseköğretim etkinliği olan EAIE Konferans ve Fuarı'nın 33’üncüsü Hollanda'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretimle iş birliği yapan farklı kuruluşların da bulunduğu ve yaklaşık 100 ülkeden 6 bin 700 kişinin katıldığı fuarda Çukurova Üniversitesinin de standı yer aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova Üniversitesi EAIE 2023 Fuarı’nda

Çukurova Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dış İlişkiler Biriminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, Dış İlişkiler Birimi Akademik Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Şehnaz Yılmaz ve Prof. Dr. Rana Yıldırım, Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörü Müge Ergin, Erasmus Kurum Koordinatörü Semra Sadık Krupka ile Uluslararası İş Birlikleri ve Ortak Programlar Koordinatörü Seher Özer Ütük temsil etti.

EAIE 2023 etkinliği kapsamında, ilk gün kurumsal etkinlikler ve açılış resepsiyonunun ardından, 3 gün boyunca kurumsal tanıtımlar ve ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Üniversitelerin uluslararasılaşması, uluslararası görünürlük, tanınırlık ve prestijinin artırılması, yeni iş birliği fırsatlarının araştırılması ve mevcut bağlantıların güçlendirilmesi için yükseköğretim alanında çalışan kurumlar bir araya geldi.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Rotterdam Başkonsolosu Sayın Sevgi Kısacık da Çukurova Üniversitesi standını ve fuara katılan tüm Türk üniversitelerin stantlarını ziyaret etti. Çukurova Üniversitesi, bu etkinlikte Avrupa ve Avrupa dışı ortaklarıyla ikili iş birliği görüşmelerini gerçekleştirdi. Ayrıca, Bosna Hersek'den University of Mostar, Tayvan'dan National Taichung University of Education ve Gürcistan'dan Georgian American University ile ikili protokoller imzalandı.

Çukurova Üniversitesi ayrıca Avrupa Üniversiteler İttifakı projesi olan EUPeace kapsamında, ittifakın diğer üyeleri olan 8 üniversiteden temsilciler ile EAIE 2023 fuarında bir araya geldi.

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Çukurova Üniversitesi EAIE 2023 Fuarı’nda
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