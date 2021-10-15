Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraç ÇÜ’lü akademisyenlerle bir araya geldi

Çukurova Üniversitesi'nin uluslararası tanınırlığını arttırmayı amaçlayan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in davetlisi olarak Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu önceki Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Çukurova Üniversitesinde akademisyenlerle buluştu.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Akademik yıl açılış programının ardından eğitim ve araştırma üniversitesi olma yolunda ilerleyen Çukurova Üniversiteli akademisyenlerle açılışın onur konuğu olan konuşmacılar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yüksek Öğretim Kurulu Önceki Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya geldi.

ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda Çukurova Üniversiteli akademisyenler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu önceki Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a patent, proje ve diğer bilimsel çalışmalarda yaşanılan süreç hakkında bilgi aktardı. Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen buluşmada Prof. Dr. Saraç ve Prof. Dr. Mandal, akademisyenlerden gelen soru ve önerilerini de dinleyerek, çözümü noktasında takipçi olacaklarını ifade ettiler.