Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek, gençlerindir

Açılışı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Prof Dr. Turgay Avcı'nın katılımı ile gerçekleştirilen kongreye dünyadan 365 bilim insanı katıldı. Kongre öncesinde Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü de imzalandı.

Açılış konuşmasına, geleceğe umutla bakabilmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kuvvetli bağlar için ise yeni fikirler ve vizyonların ortaya konulması, iletişim çağından yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteler arasındaki iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü çalışmaların devlet kademelerinde planlı bir şekilde desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Gelecek, gençlerindir. Gençler milletin mirasını devralacak, yön verecek ve yönetecek" dedi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da Selçuk Üniversitesi ile imzalanan "Akademik İş Birliği Protokolü"ü ile eğitim, öğretim alanlarında ortak projeler yürüteceklerini, birlikte bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapacaklarını belirtti. Ayrıca öğretim elemanları arasında değişim programları düzenleyeceklerini, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif etkinlikler ve bilimsel toplantılar düzenlemeyi amaçladıklarını da belirten Prof. Dr. Salihoğlu, "Her iki üniversiteyi de tanıtmayı içeren birçok alanda çalışmalar yapacağız" diye konuştu.