Cumhuriyet Dönemi Hikaye, Roman, Fıkra, Tiyatro Yazarları Ve Şairleri Kimler, Özellikleri Neler?

Cumhuriyet döneminin çok fazla sanatçısı vardır. Bu nedenle, onları incelemek uzun bir disiplinin konusudur ve ciddi bilgi birikim gerektirmektedir. Lise çağındaki öğrenciler, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve bir hobi olarak edebiyat tarihi ile ilgilenenler, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'na geniş bir zaman ve enerji harcamalıdırlar.

Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Şiir Özellikleri

Türk Edebiyatı, Cumhuriyet döneminde oldukça keskin bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönemde oldukça fazla eser, çok farklı bakış açıları ile yazılmıştır. Yeni rejime geçiş süreci birçok yazar için ilham verici olmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde toplumcu bir yapı meydana gelmiştir ve gerçekçi bir bakış açısı hakimdir.

Konuşma dili ile yazım dili Cumhuriyet dönemi edebiyatına gelene kadar oldukça farklıydı. Fakat Cumhuriyet döneminden sonra bu fark yok edildi ve daha sade bir anlatım benimsendi. Aruz, yerini heceye bıraktı ve şiir, hikâye, roman gibi alanlarda çok mühim gelişmeler kaydedildi.

Şiirlerde günlük konuşma dili işlenirken, hikayeler de ayrı bir karakter kazandı. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında, 1940 öncesi ve sonrası olarak hikâyeyi ayırabiliriz. İlk dönem hikayeleri gözleme dayalı bir gerçekliği sunarken, realizm yani gerçekçilik akımını bolca barındırıyor ve bağımsız bir tür olarak varlığını sürdürüyordu. Hikâye türünde verilen bu dönemin yapıtlarında genelde toplumsal sorunlar hakkında yazılmıştır. 1940 yılından sonra artık rejimin de oturmasıyla konu dağarcığı oldukça genişlemiş ve çoğalarak artmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Yazarları

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 – 1962)

Sait Faik Abasıyanık (1906 – 1954)

Faruk Nafız Çamlıbel (1898 – 1973)

Ziya Osman Saba (1910 – 1957)

Orhan Veli Kanık (1914 – 1950)

Oktay Rıfat Horozcu (1914 – 1988)

Melih Cevdet Anday (1915 – 2002)

Enis Behiç Koryürek (1891 – 1949)

Halit Fahri Ozansoy (1891 – 1971)

Yusuf Ziya Ortaç (1896 – 1967)

Orhan Seyfi Orhon (1890 – 1972)

Ahmet Kutsi Tecer (1907 – 1967)

Halikarnas Balıkçısı / Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890 – 1973)

Ahmet Muhip Dıranas (1909 – 1982)

Memduh Şevket Esendal (1883 – 1952)

Cahit Sıtkı Tarancı (1910 – 1956)

Nurullah Ataç (1898 – 1957)

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911 – 1975)

Necip Fazıl Kısakürek (1905 – 1983)

Arif Nihat Asya (1904 – 1975)

Falih Rıfkı Atay (1894 – 1971)

Yaşar Kemal (1923 – 2015)

Atilla İlhan (1925 – 2006)

Abbas Sayar (1923 – 1999)

Orhan Pamuk (1952 - )

Kemal Tahir (1910 – 1973)

Orhan Kemal (1914 – 1970)

Özdemir Asaf (1923 – 1981)

Tarık Buğra (1918 – 1994)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Şairleri

Cumhuriyet Döneminde bazı edebi topluluklar meydana gelmiştir. Bu topluluklar içerisinde bolca şair bulunmaktadır. Aşağıda bağlı oldukları edebi topluluklar ile birlikte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairlerini derledik.

Yedi Meşaleciler: Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi Bahşi, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk ve Ziya Osman Saba. Grubun içinde bulunan Kenan Hulusi Koray, öykücüdür.

Birinci Yeni (Garipçiler): Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Harozcu.

İkinci Yeni: Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer.

Maviciler: Attilla İlhan, Ferit Edgü, Demir Özlü, Orhan Duru

Hisarcılar: Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Turgut Özakman, Yavuz Bülent Bakiler, Bekir Sıtkı Erdoğan…

Önemli Şairler: Mithat Cemal Kuntay, Kemalettin Kamu, Behçet Kemal Çağlar, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Bayır, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Kutsi Tecer, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necati Cumalı, Recep Bilginer, Nazım Hikmet

Cumhuriyet Dönemi Fıkra, Tiyatro ve Roman Yazarları

Cumhuriyet Dönemi sanatçıları, fıkra, tiyatro ve roman yazarları oldukça kalabalık haldedirler. Bu nedenle onları yakın oldukları biçimlere göre sınıflandırmak, en sağlıklısı olacaktır.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Devam Ettiren Yazarlar: Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmin Gürpınar…

Toplumcu Gerçekçi Anlayışı Benimseyen Yazarlar: Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Talip Apaydın, Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Sadri Ertem

Bireyin İç Dünyasını Tahlil Eden Yazarlar: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi Hisar

Modernizm Akımını Esas Alanlar ve Yakın Duranlar: Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu, Haldun Taner, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören, Vüsat O. Bener, Füruzan, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Orhan Pamuk…