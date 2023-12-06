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Giriş Tarihi: 6.12.2023 16:33

Cumhuriyet’in 100. Yılında Halkla İlişkiler ve Reklamda Bilim İletişim eğitimi

TÜBİTAK Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Cumhuriyet’in 100. yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamda Bilim İletişim Eğitimi” düzenlendi.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Halkla İlişkiler ve Reklamda Bilim İletişim eğitimi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında organize edilen ve bilim iletişimi üzerine TÜBİTAK desteği ile düzenlenen ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan etkinlik çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Bilimin toplum ile entegrasyonu için önem taşıyan bu eğitimeçeşitli üniversitelerden 9 eğitmen ve toplam 38 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katılım sağladı. Bu eğitim programı ile bilim iletişiminin halkla ilişkiler ve reklam özelinde tartışılması ve böylece gelecekte gerçekleştirilebilecek bilim iletişimi temalı diğer akademik etkinliklere temel oluşturması amaçlandı.

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Cumhuriyet’in 100. Yılında Halkla İlişkiler ve Reklamda Bilim İletişim eğitimi
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