Cümle Nedir? Basit ve Birleşik Cümlenin Özellikleri Neler?

Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir.

Cümle; düşünce, duygu, oluş ve isteklerin bildirildiği söz dizisidir. Tek bir fiil kipinden ibaret olduğu gibi, birbirine dilbilgisel bağlarla bağlı birçok kelimeden de meydana gelmiş olabilir. "Gidiyorum.", "Çekil.", "Yürüyelim." gibi tek bir kelimeden ibaret olan cümleye bir deyilikli; "Ben gidiyorum.", "Sen çekil.", "Haydi yürüyelim." gibilerine ise iki deyilikli denir.

Her cümle bir yüklem ve varsa ona bağlı diğer öğelerden oluşur.Cümlede yargı bildiren unsur yüklemdir. Cümle yüklem üzerine kurulur. İhtiyaca göre başka öğelerle desteklenir.Geldim.Ben geldim.Ben buraya geldim.Ben evden buraya geldim.Ben evden buraya koşarak geldim.Ben evden buraya kadar koşarak geldim.Ben seni görmek için evden buraya kadar koşarak geldim.Bir cümle anlam ve yargı bildiren, ek-fiille çekimlenmiş bir tek isimden (yüklem) veya zamana ve şahsa göre çekimlenmiş bir tek fiilden (yüklem) de oluşabilir, yüklemi ve birbirini anlam bakımından bütünleyen birden fazla kelime ya da kelime grubundan da. Yani en küçük cümle tek kelimeden oluşabilir.Öğretmenim.Öğretiyorum.Biz sizinde gelmeyeceğiz.Sokaklarda, caddelerde, kaldırımlara park eden otolar yüzünden, yayaların rahatça yürüme imkânı kalmadı artık.Karşılıklı konuşmalarda tek kelimeden oluşan cevap cümleleri önceki kelimelerle tamamlanmaya bırakılmıştırİnsanın elini yakmaz mı?Yakmaz.Sen çok güzel Türkçe biliyorsun.Biliyorum.Cümlenin kuruluşuna katılmayan, yani öğe olmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlardır.Bağlaçlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, ara sözler cümle kuruluşunun dışında kalan unsurlardır.Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor.Lâkin vatandan ayrılışın ıztırabı zor.Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın.Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum.Neden böyle düşman görünürsün..