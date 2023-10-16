ÇÜ’nün akademisyenleri dünya listesinde

ÇÜ, AD Scientific Index Turkey üniversite sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 13., tüm üniversiteler arasında 16. sırada yer aldı. AD Scientific Index World üniversite sıralamasında devlet üniversiteleri arasında Avrupa'da 383., dünyada ise 854. sırada yer aldı. Son güncellenen indeks değerlendirmelerinde ÇÜ'den 417 bilim insanının bu listede yer alması, kurumun bilimsel araştırmalara olan desteğini ve araştırmacılarını teşvik etme çabalarını yansıtmaktadır.

Çukurova Üniversitesi, bilimsel araştırmalar konusunda öncü bir kurum olarak, öğrencilerine ve akademisyenlerine kapsamlı fırsatlar sunmaktadır. Bu sayede, geleceğin bilim insanları yetiştirilerek ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Ayrıca ÇÜ, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 24 akademisyeniyle yer almayı başardı. Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından oluşturulan bu prestijli listede, dünyanın saygın üniversitelerinden bilim insanlarına yer verildi.