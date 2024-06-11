Çürük Eş Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde gün içerisinde sıklıkla kullandığımız birçok kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler ifadeleri zenginleştiren ve anlam yönünden destekleyen kelime gruplarıdır. Bu tür kelimelerin yazılışları farklı olsa bile anlamları aynıdır ve birbirinin yerine kullanıldığı zaman anlam yönünden boşluk oluşturmazlar. Çürük kelimesinin de birçok eş anlamlı kelimesi vardır ve kullanıldığında ifadelerin anlamında bir değişim oluşturmaz. Çürük eş anlamlısı nedir, çürük kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına ifadelerin anlamını değiştirmeden örnekler verebiliriz.

Çürük Eş Anlamlısı Nedir?

Dayanıklı ve sağlam olmayanı belirtmek için kullandığımız çürük kelimesinin eş anlamlıları: Fos, sakat, hastalıklı kelimeleridir.

Çürük Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Çürük kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;