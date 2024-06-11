Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çürük Eş Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:49 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:49

Çürük Eş Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Çürük kelimesi gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Anlam olarak sağlam ve dayanıklı olmayan tanımına sahip olan kelimenin bir diğer sıklıkla kullanılan tanımı ise vurma ve sıkıştırma yolu ile vücutta meydana gelen mor leke olarak TDK tarafından tanımlanmıştır. Çürük kelimesine karşılık gelen ve anlam yönünden destekleyen birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Çürük eş anlamlısı nedir, çürük kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını tanıma uygun olarak geliştirebiliriz.

Çürük Eş Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde gün içerisinde sıklıkla kullandığımız birçok kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler ifadeleri zenginleştiren ve anlam yönünden destekleyen kelime gruplarıdır. Bu tür kelimelerin yazılışları farklı olsa bile anlamları aynıdır ve birbirinin yerine kullanıldığı zaman anlam yönünden boşluk oluşturmazlar. Çürük kelimesinin de birçok eş anlamlı kelimesi vardır ve kullanıldığında ifadelerin anlamında bir değişim oluşturmaz. Çürük eş anlamlısı nedir, çürük kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına ifadelerin anlamını değiştirmeden örnekler verebiliriz.

Çürük Eş Anlamlısı Nedir?

Dayanıklı ve sağlam olmayanı belirtmek için kullandığımız çürük kelimesinin eş anlamlıları: Fos, sakat, hastalıklı kelimeleridir.

Çürük Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Çürük kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Marketten aldığı tüm meyveler mevsimi olmadığı için fos çıktı.
  • Masanın ayağı sakat durduğu için üstüne bir şey koymadı.
  • Ağacın dallarının çoğu hastalıklı duruyordu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çürük Eş Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA