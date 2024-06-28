ÇÜ’ye 5 ayrı ödül

YÖK tarafından 2018 yılından itibaren her yıl, üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" ödülleri sahiplerini buldu.

Engelsiz Üniversite Bayrakları; turuncu bayrakla "Mekânda Erişilebilirlik", yeşil bayrakla "Eğitimde Erişilebilirlik" ve mavi bayrakla ifade edilen ise "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" olmak üzere üç kategoride, farklı engel gruplarına erişilebilirlik sağlayan üniversitelerin ilgili programlarına da "Engelsiz Program Nişanı" veriliyor. Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne 2024 yılında 112 üniversiteden toplam 1709 başvuru yapıldı.





48 panelistin değerlendirdiği başvurulardan 76 üniversite toplam 319 bayrak alma hakkı elde ederken, Çukurova Üniversitesinden İletişim Fakültesi "Sosyo-Kültürel Faaliyetler" kapsamında mavi bayrak; Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu "Mekânda Erişebilirlik" kapsamında turuncu bayrak ödülleri aldı. Ayrıca İletişim Fakültesinin İletişim Bilimleri Programı da Bedensel engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı 'Engelsiz Program Nişanı' almaya hak kazandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bütün öğrencilerinin olduğu gibi engelli öğrencilerinin de sosyal hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak, onlara eksiksiz bir eğitim öğretim ortamı sunmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti. Prof. Dr. Tuncel, ödül alınması sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

