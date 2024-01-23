D İle Bitki İsimleri - D Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Eşyaların ve bitkilerin isimlerinin hepsini akılda tutmak doğal olarak kolay değildir lakin alfabetik olarak öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı bir yöntemdir. Bitki ve eşyaların isimlerini bilmek kuşkusuz genel kültürümüze katkı sağlayacaktır. Dünyada ve ülkemizde d harfiyle başlayan bitki isimleri nelerdir? D harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

D Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

D harfi ile başlayan bitki isimleri düşünürken genelde akıllara dereotu, defneyaprağı, devetabanı gibi isimler gelse de ülkemizde ve dünyada d harfi ile başlayan çokça bitki ismi vardır. Bu baş harfi d ile başlayan bitki isimlerini şöyle listeleyebiliriz;

Dereotu ( Güney Avrupa ve Asya )

Defneyaprağı (Kuzey ve Güney Akdeniz )

Devedikeni ( Kuzey ve Güney Amerika )

Devetabanı ( Hawaii ve Şeyseller )

Dulavrat otu ( Avrupa ve Asya )

Dut ağacı ( Kuzey Yarım Küre )

Diş otu ( Asya ve Güney Avrupa )

Damla sakızı ( Batı Türkiye ve Yunanistan )

Deniz börülcesi ( Baltık Denizi ve Akdeniz )

D İle Başlayan Eşya İsimleri

D harfi ile başlayan eşya isimleri epeyce çoktur, hali hazırda neredeyse her gün eşyalara bir yenisi eklendiği için de olacak ki, eşyaların isim listesi git gide büyümektedir.

Bu isimlerin arasında d harfiyle başlayan eşya isimleri deyince akla genelde dolap, davul, düdük isimleri gelir lakin d harfi ile başlayan eşya isimleri bu kadarla sınırlı değildir. D harfiyle başlayan eşya isimlerini şöyle listeleyebiliriz;