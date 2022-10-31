D İle Başlayan Şehir İsimleri - Dünyada Türkiye’de D Harfi İle Başlayan Şehir ve İl İsimleri

Ülkemizde ve başka ülkelerde oldukça fazla şehir vardır ama bunların hepsinin ismi bazen akıllarda kalmayabilir. Şehirleri baş harflerine göre öğrenmek daha akılda kalıcı olmasına fayda sağlar. Sınavlarda yahut bulmacalarda karşımıza çıkan d harfi ile başlayan şehir isimleri sorusuyla karşılaşınca genelde akıllara fazla şehir ismi gelmez bunun sebebi ise d harfi ile başlayan şehir isimleri fazla olmasına rağmen meşhur ve akılda kalıcı şehirler olmaması olabilir. D harfi ile başlayan şehir ismi var mı? D harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

D Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri

Dünya üzerinde binlerce şehir vardır, bunlardan bazıları da d harfi ile başlayan isimlere sahiptir. Bu şehir isimlerini bilmek hem bilgi dağarcığımızı genişletir hem de hafıza egzersizi yapmamıza fayda sağlar. D harfi ile başlayan şehir isimlerini şöyle sıralayabiliriz;