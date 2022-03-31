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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:47 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:47

D İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? D Harfi İle Eşya İsimleri

D İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? D Harfi İle Eşya İsimleri

Alfabemizde bulunan 29 harften bir tanesi de D harfidir. D harfi ile başlayan birçok isim, eşya, şehir veya ülke bulunmaktadır. Bazen kelime oyunlarında, yarışmalarda ya da çocukların alfabeyi iyi öğrenebilmesi için D ile başlayan eşya isimleri sorulmaktadır. İşte D harfi ile eşya isimleri…

D harfi ile başlayan eşya isimlerinin çoğunu akılda tutmak pek mümkün değildir. Belki sık kullandığınız eşyalar aklınıza gelebilir. D harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Sorusunun yanıtını araştırdık. D harfi ile başlayan eşya isimlerini görünce sizde şaşıracaksınız.

D Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Türkçe hemen hemen her harf ile başlayan birçok eşya bulunur. Örneğin Ç kelimesi ile çanta, Y kelimesi yatak gibi eşyalar varken, D harfiyle de başlayan bu şekilde eşyalar vardır.

Çocukların eşya isimlerini öğrenmelerinde ve alfabeyi daha iyi kavramalarında da bu isimleri oyun haline getirmek yarar sağlar. Bu konuda da en iyi oyun isim-şehir oyunu karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunda D harfi ile başlayan eşya isimleri sorulmaktadır. Bunun yanında D ile başlayan hayvan, ülke gibi sorularda yer almaktadır.

D ile başlayan eşya listesini aşağıda sıraladık. Özellikle bu bilgiler isim-şehir oyununu oynayanlar için büyük kolaylık sağlayacaktır.

  • Daktilo
  • Dürbün
  • Davul
  • Dikiş Makinesi
  • Dergi
  • Döşek
  • Duvak
  • Duvar Saati
  • Düdüklü Tencere
  • Dümbelek
  • Dizlik
  • Diş Macunu
  • Diş Fırçası
  • Dolap
  • Dolma Kalem
  • Darbuka
  • Dantel
  • Duş Perdesi
  • Düdük
  • Dümen
  • Dalgıç Tüpü

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