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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:58 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:58

D İle Başlayan Ülkeler - D Harfi İle Başlayan Ülkeler Kaç Tane?

D İle Başlayan Ülkeler - D Harfi İle Başlayan Ülkeler Kaç Tane?

Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler’e üye konumunda olan 206 adet ülke vardır. Bunlar dışında 2 adet gözlemci ülkeyle birlikte toplam ülke sayısı 208 kabul edilir. 7 kıtaya ayrılan dünya yüzeyinde ülke sayıları Avrupa Kıtası’nda 64, Asya 48, Güney Amerika 15, Kuzey Amerika 23, Afrika 56, Avusturalya 1 ve hiç ülkesi bulunmayan Antarktika şeklinde ilerler. Bu kadar ülke arasından D ile başlayan ülkeler hangileridir merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Özellikle coğrafya merakı olan ya da çeşitli kelime oyunları için d harfiyle başlayan ülke ismi arayan biriyseniz bulundukları kıta ile birlikte detaylı olarak hazırladığımız listeye bir göz atabilirsiniz. İşte D harfi ile başlayan ülke isimleri!

D Harfi ile Başlayan Ülkeler

Genel kültür sorularına ilgisi olan ve D harfiyle ülke arayanlara özel olarak hazırladığımız bu içerik okul çağındaki çocuklara da bir rehber niteliğindedir. Bulmacalar, kelime oyunları ya da genel kültür sorularında sıkça rastlayabileceğiniz D ile başlayan ülke isimleri şu şekildedir:

  • Danimarka: Başkenti Kopenhag olan Danimarka, Avrupa kıtasında yer alır. Sahilleri ve renkli binalarıyla göz alıcı bir ülke olan Danimarka yaşam standartlarının yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ana dili Danca'dır.
  • Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika kıtasında yer alan Dominik Cumhuriyeti bir ada ülkesidir. Başkenti Santo Domingo şehridir. İspanyolca konuşulur.
  • Dominika: Resmi ismi Dominika Topluluğudur. Kuzey Amerika kıtasında yer alır ve dili İngilizce olsa da uzun süreler Fransız sömürgesinde kalmasından dolayı Fransızca sık kullanılır. Ülkenin başkenti Roseau şehridir.
  • Doğu Timor: Asya kıtasında kalan Doğu Timor'un başkenti Dili isimli şehridir. Ada devleti olarak karşımıza çıkan Doğu Timor ülkesinde Portekizce ve Tetum dilleri konuşulur.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Resmi dili Fransızca olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika kıtasında yer alır. Eski ismi Zaire'dir.

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D İle Başlayan Ülkeler - D Harfi İle Başlayan Ülkeler Kaç Tane?
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