D İle Başlayan Ülkeler - D Harfi İle Başlayan Ülkeler Kaç Tane?

Özellikle coğrafya merakı olan ya da çeşitli kelime oyunları için d harfiyle başlayan ülke ismi arayan biriyseniz bulundukları kıta ile birlikte detaylı olarak hazırladığımız listeye bir göz atabilirsiniz. İşte D harfi ile başlayan ülke isimleri!
D Harfi ile Başlayan Ülkeler
Genel kültür sorularına ilgisi olan ve D harfiyle ülke arayanlara özel olarak hazırladığımız bu içerik okul çağındaki çocuklara da bir rehber niteliğindedir. Bulmacalar, kelime oyunları ya da genel kültür sorularında sıkça rastlayabileceğiniz D ile başlayan ülke isimleri şu şekildedir:
- Danimarka: Başkenti Kopenhag olan Danimarka, Avrupa kıtasında yer alır. Sahilleri ve renkli binalarıyla göz alıcı bir ülke olan Danimarka yaşam standartlarının yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ana dili Danca'dır.
- Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika kıtasında yer alan Dominik Cumhuriyeti bir ada ülkesidir. Başkenti Santo Domingo şehridir. İspanyolca konuşulur.
- Dominika: Resmi ismi Dominika Topluluğudur. Kuzey Amerika kıtasında yer alır ve dili İngilizce olsa da uzun süreler Fransız sömürgesinde kalmasından dolayı Fransızca sık kullanılır. Ülkenin başkenti Roseau şehridir.
- Doğu Timor: Asya kıtasında kalan Doğu Timor'un başkenti Dili isimli şehridir. Ada devleti olarak karşımıza çıkan Doğu Timor ülkesinde Portekizce ve Tetum dilleri konuşulur.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Resmi dili Fransızca olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika kıtasında yer alır. Eski ismi Zaire'dir.