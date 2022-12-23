D İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu D İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçede kelimelerin başında ve sonunda sesli ve sessiz harfler bulunmaktadır. Bazı kelimelerin sonu sessiz harfle bitebileceği gibi, bazıları sesli harfle de bitebilir. Sessiz harfler arasında yer alan d harfi de çok sık araştırılmıştır. D ile biten kelimeler nelerdir sorusunu araştıran kullanıcılar, bunun için internete başvurmuştur. Alfabede beşinci harf olan d ile biten kelimeler çok sık kullanılmamıştır. Türkçe 3,4,5,6 harfli sonu d ile biten kelimeler listesi bu yazımızda yer almıştır. İşte d ile biten kelimeler...

D ile Biten Kelimeler

Türkçede d ile biten kelimeler genellikle yabancı kökenli harflerdir. Türkçede sonu d ile biten kelimeler genellikle yapısından ötürü yumuşama göstereceği için orijinalinden farklı şekilde okunmuştur. Günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız d harfi ile biten kelimeler şunlardır;

Belgrad

Mod

Barkod

Şad

Trend

Tayland

Absürd

Evlâd

Murad

Mirad

Sonu D ile Biten Kelimeler

Sonu d ile biten kelimeler çok sık olmasa bile karşımıza çıkmıştır. Sonu d ile biten 3,4,5, ve 6 harfli kelimeler çeşitlilik gösterir. Bu durumda sonu d ile biten 3 harfli kelimeler; Abd, And, Bad, Bed, Bod, Cud, Çad şeklindedir. Sonu d ile biten 4 harfli kelimeler; Ahid, Ferd, Gard, Gerd, Hıkd, İbad, Lehd, Lord, Maad, Mecd olarak bilinir. Sonu d ile biten 5 harfli kelimelere baktığımızda ise bunlar; Ganad, Hadid, Kemed, Keşid, Marid, Mecid, Merid, Metod, Mirad şeklindedir. Sonu d ile biten 6 harfli kelimeler ise; Absürd, Barkod, Başşad, Mahmud, Mecdud, Mechud olarak sayılır.