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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:22 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:22

D Nerenin Plakası? D Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

D Nerenin Plakası? D Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Ülkeler arası seyahatler günümüzde hız kesmeden her geçen gün artarak devam ediyor. Bu seyahatlerin artışını yabancı araç plakalarından da anlamak oldukça mümkün hale geldi. Gün içerisinde birbirinden farklı birçok yabancı plaka ile karşılaşabiliyoruz. Onlardan biri de D harfi ile başlayan plakadır. Peki, D nerenin plakasıdır?

Yurt dışına seyahat özellikle yaz aylarında sıklıkla gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu niyetle ülkemize de sık sık turist akını yaşanmaktadır. Turistler hava yoluyla ulaşım sağladıkları gibi özel araçları ile de seyahat tercih eden pek çok kişi vardır. İşte, özel araçların ülkeye girişi pek çok farklı yabancı plaka ile karşılaşmamızı sağlar. Bu plakalardan biri de D ile başlayan plakadır. D hangi ülkenin plakasıdır. İşte, D plakası ile ilgili tüm detaylar...

D nerenin plakası?

Ülkeler genellikle plakalardaki kodları kendi isimlerinin kısaltması olarak kullanmaktadır. D plakası da Deutschland'ın kısaltmasıdır ve Almanya'ya aittir.

D hangi ülkenin plakası?

D plakası, Avrupa ülkelerine ait plakalardan biridir. Ülkemizde en sık görülen plakalardan biri olan D plakası Almanya'ya aittir. Almanya'da oldukça fazla Türk yaşadığından dolayı özellikle yaz aylarında D plakasına sıklıkla rastlanmaktadır.

Avrupa Birliğine Ait Diğer Plakalar

  • Avusturya-A
  • Belçika-B
  • Bulgaristan-BG
  • Kıbrıs Cumhuriyeti-CY
  • Çek Cumhuriyeti-CZ
  • Danimarka-DK
  • Estonya -EST
  • Finlandiya-FIN
  • Fransa-F
  • Almanya-D
  • Yunanistan-GR
  • Macaristan-H
  • İrlanda-IRL
  • İtalya-I
  • Letonya -LV
  • Litvanya-LT
  • Lüksemburg-L
  • Polonya-PL
  • Portekiz-P
  • Romanya-RO
  • İspanya-E
  • İsveç-S
  • Birleşik Krallık-GB

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D Nerenin Plakası? D Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
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