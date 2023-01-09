Dadaloğlu Kimdir? Dadaloğlu Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Dadaloğlu türküleri günümüze kadar birçok araştırma ve çalışmalara konu olmuş, bunun yanı sıra şiirleri kadar fikirleri de dikkat çekmiştir. Hem edebiyatta hem de tarihte ismi geçen Dadaloğlu hangi dönem yaşamıştır? Edebi kültür mirasımızın en büyük ozanlarından olan Dadaloğlu nerede yaşadı? Tüm bu soruların cevaplarını ve Dadaloğlu edebi kişiliği hakkında ayrıntıları içeriğimizde bulabilirsiniz.
Asıl ismi Veli olan Dadaloğlu 19. Yüzyılda yaşamış, Türkmen ozanlarının başında gelen bir şahıstır. Babası, şiirlerinde Kul Mustafa mahlası ile karşımıza çıkan Aşık Musa'dır. Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Dadaloğlu'nun doğum yılı tam net bilinmese de bazı tarih kaynakları 1785 yılında dünyaya geldiğini beyan etmektedir. Çocukken fazla bir eğitim almamıştır ancak ilerleyen yıllarda Avşar beyleri Küçük Alioğlu ile Kozanoğlu'nun yanında yetişmiş, kâtiplik ve imamlık yapmış bu sayede dili ve kalemi gelişmiştir. Yüzün üzerinde bir sayıda olan şiirlerinde Avşar aşiretlerinin hayatı, yaşam tarzları ve Avşar aşiretlerinin hanedan ile kavgalarını anlatmıştır. Birçok kaynağa göre 1868 yılında Dadaloğlu hayatını kaybetmiştir.
Tarih kaynaklarında Dadaloğlu'nun sıkı bir eğitim hayatının olduğuna dair bilgiye erişilmemektedir, ancak babası da tıpkı kendisi gibi büyük bir halk ozanı olduğundan dolayı bu konuda büyükleri tarafından yetiştirilmiştir. Şiirlerinde hece ölçüsü olan Dadaloğlu'nun eserlerine baktığımız zaman edebi bir kaygısı olmadığını görmekteyiz, daha çok Avşar göçerlerin yaşadığı sevinç, üzüntü, yurt güzellemesi ve ortak dertleri dizelere dökmüştür. Öyle ki mensup olduğu Avşar aşiretinin sözcüsü konumuna gelmiştir. Sanat kaygısı olmamasına karşın Dadaloğlu'nun şiirlerinde kelime dağarcığı, hece ölçüsü, ahenk oldukça sağlamdır.
Yüzün üzerinde sayıyı bulan Dadaloğlu şiirleri, hem sade halleriyle hem de türkülere ve hikayelere konu olarak Halk Edebiyatımızda karşımıza çıkmaktadır. Dadaloğlu şiirlerinin çoğu sözlü sanat olarak icra edilmiş, günümüze kadar gelmiş şiirlerdir. Bunların arasında en bilinen Dadaloğlu şiiri 'Avşar Elleri' şiiridir. Avşar Elleri şiiri büyük üstat Muharrem Ertaş tarafından türkü-ağıt şeklinde söylenmiştir. Hemen herkesin türkü olarak bildiği Dadaloğlu'nun Avşar Elleri şiirinin sözleri ise şöyledir;
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir
Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir