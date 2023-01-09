Dadaloğlu Kimdir? Dadaloğlu Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Dadaloğlu türküleri günümüze kadar birçok araştırma ve çalışmalara konu olmuş, bunun yanı sıra şiirleri kadar fikirleri de dikkat çekmiştir. Hem edebiyatta hem de tarihte ismi geçen Dadaloğlu hangi dönem yaşamıştır? Edebi kültür mirasımızın en büyük ozanlarından olan Dadaloğlu nerede yaşadı? Tüm bu soruların cevaplarını ve Dadaloğlu edebi kişiliği hakkında ayrıntıları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dadaloğlu Kimdir?

Asıl ismi Veli olan Dadaloğlu 19. Yüzyılda yaşamış, Türkmen ozanlarının başında gelen bir şahıstır. Babası, şiirlerinde Kul Mustafa mahlası ile karşımıza çıkan Aşık Musa'dır. Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Dadaloğlu'nun doğum yılı tam net bilinmese de bazı tarih kaynakları 1785 yılında dünyaya geldiğini beyan etmektedir. Çocukken fazla bir eğitim almamıştır ancak ilerleyen yıllarda Avşar beyleri Küçük Alioğlu ile Kozanoğlu'nun yanında yetişmiş, kâtiplik ve imamlık yapmış bu sayede dili ve kalemi gelişmiştir. Yüzün üzerinde bir sayıda olan şiirlerinde Avşar aşiretlerinin hayatı, yaşam tarzları ve Avşar aşiretlerinin hanedan ile kavgalarını anlatmıştır. Birçok kaynağa göre 1868 yılında Dadaloğlu hayatını kaybetmiştir.

Dadaloğlu Edebi Kişiliği

Tarih kaynaklarında Dadaloğlu'nun sıkı bir eğitim hayatının olduğuna dair bilgiye erişilmemektedir, ancak babası da tıpkı kendisi gibi büyük bir halk ozanı olduğundan dolayı bu konuda büyükleri tarafından yetiştirilmiştir. Şiirlerinde hece ölçüsü olan Dadaloğlu'nun eserlerine baktığımız zaman edebi bir kaygısı olmadığını görmekteyiz, daha çok Avşar göçerlerin yaşadığı sevinç, üzüntü, yurt güzellemesi ve ortak dertleri dizelere dökmüştür. Öyle ki mensup olduğu Avşar aşiretinin sözcüsü konumuna gelmiştir. Sanat kaygısı olmamasına karşın Dadaloğlu'nun şiirlerinde kelime dağarcığı, hece ölçüsü, ahenk oldukça sağlamdır.

Dadaloğlu Türküleri Ve Eserleri

Yüzün üzerinde sayıyı bulan Dadaloğlu şiirleri, hem sade halleriyle hem de türkülere ve hikayelere konu olarak Halk Edebiyatımızda karşımıza çıkmaktadır. Dadaloğlu şiirlerinin çoğu sözlü sanat olarak icra edilmiş, günümüze kadar gelmiş şiirlerdir. Bunların arasında en bilinen Dadaloğlu şiiri 'Avşar Elleri' şiiridir. Avşar Elleri şiiri büyük üstat Muharrem Ertaş tarafından türkü-ağıt şeklinde söylenmiştir. Hemen herkesin türkü olarak bildiği Dadaloğlu'nun Avşar Elleri şiirinin sözleri ise şöyledir;

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman padişahın, dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir