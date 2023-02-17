Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Dilimizde zıt anlamlı kelimeler listesi oldukça kabarıktır. Birçok kelimenin zıt anlamlı karşılığı olması iletişimin kolaylaşmasına da yardımcı olmaktadır. Peki, dağınık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte, dağınık kelimesinin anlamı ve zıt anlamlı karşılığı...
Dağınık kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. TDK'ya göre dağınık kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Genellikle derli toplu olmayan, karmaşık ortamları belirtmek için kullanılan dağınık kelimesinin birden fazla zıt anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Dağınık kelimesinin zıt anlamlıları toplu, düzenli ve tertipli kelimeleridir.
Bazen bir kelimeyi aynı anlama gelecek şekilde farklı kelimelerle de tanımlayabiliriz. Dağınık kelimesine benzeyen ve hemen hemen aynı anlamı içeren bazı kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar; düzensiz, karışık, pejmürde ve savruk kelimeleridir. Bu kelimeleri kullanarak da dağınık olma durumunu ifade edebilmek mümkündür.