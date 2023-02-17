Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Dilimizde zıt anlamlı kelimeler listesi oldukça kabarıktır. Birçok kelimenin zıt anlamlı karşılığı olması iletişimin kolaylaşmasına da yardımcı olmaktadır. Peki, dağınık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte, dağınık kelimesinin anlamı ve zıt anlamlı karşılığı...

DAĞINIK KELİMESİNİN ANLAMI

Dağınık kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. TDK'ya göre dağınık kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Geniş bir alana yayılmış olan

Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız

Düzeni bozuk, düzensiz, karışık, gayrimuntazam

Hoş görünmeyen, uyumsuz

Düşüncelerini toparlayamayan

DAĞINIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Genellikle derli toplu olmayan, karmaşık ortamları belirtmek için kullanılan dağınık kelimesinin birden fazla zıt anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Dağınık kelimesinin zıt anlamlıları toplu, düzenli ve tertipli kelimeleridir.

DAĞINIK KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Bazen bir kelimeyi aynı anlama gelecek şekilde farklı kelimelerle de tanımlayabiliriz. Dağınık kelimesine benzeyen ve hemen hemen aynı anlamı içeren bazı kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar; düzensiz, karışık, pejmürde ve savruk kelimeleridir. Bu kelimeleri kullanarak da dağınık olma durumunu ifade edebilmek mümkündür.

DAĞINIK KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER