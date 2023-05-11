Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dağıstan Nerede? Dağıstan Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:16 Son Güncelleme: 11.5.2023 10:16

Dağıstan Nerede? Dağıstan Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Kafkasya ile ilgili araştırma yapmak isteyenler Dağıstan nerede sorusunu araştırmak isteyebilirler. Dağıstan nereye bağlı incelemesi, Dağıstan’ı ziyaret planı için de sizlere yol gösterecektir. Bölge ile ilgili araştırma yaptığınızda Dağıstan nereye yakın sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Konu ile ilgili yaptığınız araştırma, coğrafya bilginizin de gelişmesini sağlayacaktır. Dağıstan'a nasıl gidilir gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Dağıstan Nerede? Dağıstan Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Dağıstan, farklı coğrafi yapısı ile dikkat çeken özerk bölgelerden biridir. Peki, Dağıstan nerede? Dağıstan nereye bağlı incelemesini yaparken harita üzerinden de bölgeyi irdelemeniz faydalı olacaktır. Dünya haritasına baktığınızda Dağıstan nereye yakın konusu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bölgeye nasıl gidileceği de önemli bir inceleme konusudur. Dağıstan'a nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dağıstan Nerede?

Dağıstan, Kuzey Kafkasya'da bulunan, Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyettir. Söz konusu bölgenin Hazar Denizi'ne de kıyısı vardır. Dağıstan, Kuzey Kafkas Dağları'nın kuzeyindedir. Dağıstan, Rusya'nın en güneyinde yer alır. dağlık coğrafyanın Kalmukya, Çeçenistan, Stavrapol ile sınırı vardır.

Dağırtan, 30'dan fazla etnik grubun bir arada yaşadığı bir yerdir. 50.300 km2 yüzölçümüne sahip olan Dağıstan'da 3.1 milyon kişi yaşamaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı Kafkasya dillerinin yanı sıra Türkî ve Rus dillerini konuşmaktadır. Dağıstan, Türkçe ve Farsça kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır. -stan, Farsçada diyar demektir. Dağıstan da "dağ diyarı" anlamına gelir.

Dağıstan'a Nasıl Gidilir?

Dağıstan, bazı bölgelerde Avarya, Lezgistan ve Tarkov olarak da anılır. Söz konusu coğrafya, 1921 yılında özerklik ilan edilmiştir. Dağıstan'a ulaşım da son derece kolaydır. İstanbul'dan Mahaçkale Havaalanı'na direkt uçuş yapan havayolu şirketlerinden istifade ile bölgeye gidebilirsiniz. Karayolu ile bölgeye gidecekseniz de 20 saatin üzerinde bir otobüs yolculuğunu göze almanız gerekir. Bölgenin dağlık bir alan olması nedeniyle çok da turistik olmadığını söyleyebiliriz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dağıstan Nerede? Dağıstan Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA