Dağıstan Nerede? Dağıstan Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Dağıstan, farklı coğrafi yapısı ile dikkat çeken özerk bölgelerden biridir. Peki, Dağıstan nerede? Dağıstan nereye bağlı incelemesini yaparken harita üzerinden de bölgeyi irdelemeniz faydalı olacaktır. Dünya haritasına baktığınızda Dağıstan nereye yakın konusu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bölgeye nasıl gidileceği de önemli bir inceleme konusudur. Dağıstan'a nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dağıstan Nerede?

Dağıstan, Kuzey Kafkasya'da bulunan, Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyettir. Söz konusu bölgenin Hazar Denizi'ne de kıyısı vardır. Dağıstan, Kuzey Kafkas Dağları'nın kuzeyindedir. Dağıstan, Rusya'nın en güneyinde yer alır. dağlık coğrafyanın Kalmukya, Çeçenistan, Stavrapol ile sınırı vardır.

Dağırtan, 30'dan fazla etnik grubun bir arada yaşadığı bir yerdir. 50.300 km2 yüzölçümüne sahip olan Dağıstan'da 3.1 milyon kişi yaşamaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı Kafkasya dillerinin yanı sıra Türkî ve Rus dillerini konuşmaktadır. Dağıstan, Türkçe ve Farsça kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır. -stan, Farsçada diyar demektir. Dağıstan da "dağ diyarı" anlamına gelir.

Dağıstan'a Nasıl Gidilir?

Dağıstan, bazı bölgelerde Avarya, Lezgistan ve Tarkov olarak da anılır. Söz konusu coğrafya, 1921 yılında özerklik ilan edilmiştir. Dağıstan'a ulaşım da son derece kolaydır. İstanbul'dan Mahaçkale Havaalanı'na direkt uçuş yapan havayolu şirketlerinden istifade ile bölgeye gidebilirsiniz. Karayolu ile bölgeye gidecekseniz de 20 saatin üzerinde bir otobüs yolculuğunu göze almanız gerekir. Bölgenin dağlık bir alan olması nedeniyle çok da turistik olmadığını söyleyebiliriz.