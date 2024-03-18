Yerkabuğundaki fay hattı adı verilen kırıklarda deprem meydana gelir. Kayaların kırılgan özelliğe sahip olması nedeni ile yüksek basınç, altında kırılmasıyla fay hattı oluşur. Gerilme durumu, levhaların kademeli hareketi sonucuyla yerkabuğunun farklı noktalarında meydana gelir. Bazı durumların depremi engellediği düşünülür. Dağlar depremi engeller mi, dağların depreme etkisi var mı gibi sorular bu nedenle gündeme gelir.

Dağlar Depremi Engeller Mi?

Dağlar, doğrudan depreme neden olan ya da depreme engel olan yapılar değildir. Yine de dağların topolojisinin, depremlere neden olabildiğini ve şiddetini artırabildiğini gösterir.

Dağların Depreme Etkisi Var Mı?

Dağların olduğu alanlar, jeolojik hareketliliğin çok daha fazla olduğu bölgeler olarak bilinir. Yeryüzündeki plaka hareketleri ve bu plakaların birbirine temas ettiği alanlar incelendiği zaman, sıra dağların o bölgelerde daha yoğun olduğu gözlemlenebilir. Örnek vermek gerekirse Hint levhası, erken eosen zamanında Avrasya ile çarpışmıştır. Bu sayede günümüzde en yüksek olarak bilinen Himalayalar oluşmuştur. Plakalar, özellikle bindirme alanlarında sıradağ oluşturur. Bazı plakalar birbirinden uzaklaşırken, bazıları ise yanal yer değiştirme yapar. Bu nedenle sıra dağlar ile karşılaşılmayabilir.