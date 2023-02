Dahhak Ne Demek? Dahhak Kimdir ve Divan Şiirinde Kimi Temsil Eder?

Dahhak ne demek, İslami kaynaklarda adı geçen bir kelimedir. Bu kelimenin Latince'deki anquis ile akraba olduğu bilinmektedir. Divan şiirinde Dahhak ne anlama gelir, mitolojide dahhak efsanesi neyi anlatır tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra dahhak kelimesi genellikle "insan" anlamına geldiği ve Sanskritçe kökenli olduğu bilinmektedir. Dahhak kimdir çoğu insan tarafından oldukça merak edilmektedir. Merak edilen sorular ve daha fazlası metin içerisinde bulunmaktadır.

Dahhak Ne Demek?

Dahhak ne demek, Zahhak veya Zohak terimleri İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak yer almaktadır. Dahhak kimdir, avesta gibi antik İran Zerdüşt yazılarında "Azi Dahaka" olarak da bilinmektedir. Bu yazılara göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır. Hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdar olarak akıllarda kalmıştır böylelikle kimi temsil eder sorusu cevaplanmıştır. Mitolojide dahhak efsanesi neyi anlatır, zulmü ve kötülüğe ilgi gösteren Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkmıştır. Dönemin hekimleri bu durumun çaresini henüz tespit edememişlerdir. Günün birinde şeytan hekim kılığına girmiş ve Hükümdar Dahhak'a tek çarenin hastalığın üstüne insan beyni sürmek olduğunu dile getirmiştir. Bunun üzerine Dahhak her gün en az iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine sürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak her yeni gün yetkilendirdiği insanlar tarafından günde iki kişi öldürtmeye başlamıştır. Bu zulüm karşısında daha fazla dayanamayan yetkili kişi, yakalanan iki insandan birini serbest bırakmış ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a bağışlamıştır. Her gün oradan kaçan insanlar bir bölgede toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır.

Daha sonra bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde Demirci Kawa rol almaktadır. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığından dolayı 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini öğrenen Kawa bunu istememekte ve Dahhak'ı devirmek için bir plan yapmaktadır. Demirci Kawa Dahhak, dükkanında silahlar inşa eder ve bu toplulukla beraber 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gecede Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu devirmiştir. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlamışlardır. Bu günü mücadeleye, özgürlüğe ve halka adamışlardır.

Dahhak Kimdir ve Divan Şiirinde Kimi Temsil Eder?

Divan şiirinde Dahhak ne anlama gelir sorusu edebiyat severler açısından oldukça fazla merak edilmektedir; Dahhak karakteri, divan şiirinde zalimliğiyle ve omzundan meydana çıkan yılan figürleriyle anlatılmaktadır. Bir diğer yandan da Şehname'de İran ülkesinin baş düşmanı olarak anlatılır.