Dahil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dahil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içinde farklı anlamlarda kullanılan dahil kelimesi zıt anlamlı sözcük bakımından zengindir. Bu kelimenin ne anlama geldiği, zıt anlamlısı ve yerine kullanılabilecek benzer anlamlı sözcükleri hakkında daha detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Dahil Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelime türü olarak ad o ve zarf olarak kullanılan dahil kelimesi, bir şey ile iç içe olmak, birlikte olmak anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin cümle içinde kullanımı şu şekildedir:

"Bu toplantıya seni de dahil etmelerine ne kadar güzel."

Dahil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Dahil kelimesi cümle içinde kullanıma bağlı olarak anlam farklılığına uğrayabilmektedir. Buna bağlı olarak da birden fazla karşıt anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Bu kelimeler, dışarıda ve hariç kelimeleridir. Cümle içinde kullanımlarına göre kullanımlarında farklılık gösterebilmektedir.

Dahil Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Var Mıdır?

Dahil kelimesi anlamına benzer ve yerine kullanılabilecek sözcüklere sahiptir. Bu kelimeler sözcüğün eş anlamlısı olup birden fazladır. Kelimeler şunlardır; içinde, içeren, iç, karışma, kapsayan, içeri, batın kelimeleridir. Cümlenin anlatmak istediği şeye göre dahil kelimesi yerine kullanılabilmektedir.