Dakika Kısaltması Nedir? Dakikanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Dakikanın kısaltması nasıl yazılır sorusunu soran bir kesim de zaman birimleri ve kısaltmalar konusunu görmekte olan ilkokul öğrencileridir. Dolayısıyla bu kısaltmanın doğru yazımı eğitimdeki başarıyı da etkileyen bir faktördür. Peki dakikanın kısaltması nasıl yazılır? Hayattaki en önemli zaman birimlerinden biri olan dakika kısaltması nedir?

Dakika Kısaltması Nedir?

Kısaltmaların kullanımındaki temel amaç insanların işini kolaylaştırmaktır. Bir içerikte, yazıda, ya da bildiride devamlı olarak aynı kelimeyi geçirmek durumunda kalınabilir ve bu gibi durumlarda kısaltma yapmak işleri çok kolaylaştırır. Peki ya en çok kullanılan kısaltmalardan biri olan dakikanın kısaltması nasıl yazılır? İçeriğimizin devamında dakika kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Sorusuna da yanıt verdik

Öncelikle dakika kelimesi yazılırken belli başlı yanlışlar yapılmaktadır. Bunlardan en ünlüsü "dak." Şeklindeki yazım hatasıdır. Dakika kelimesinin kısaltılışı kesinlikle "dak." Değildir. Dakika kelimesi 1965 ile 1993 seneleri arasında "d." Şeklinde kısaltılsa da günümüzde bu durum değişikliğe uğramıştır.

Dakikanın Kısaltması Nasıl Yazılır?

Dakika, Arapçadan dilimize geçmekte olup, dilimize tamamen yerleşmiş bir kelimedir. An ve zaman anlamlarını taşır. Dakika kelimesi gündelik hayatta her gün defalarca kullanımı olan bir kelimedir ve doğrusunun öğrenilip kullanılması gerekmektedir.

Dakika kelimesinin kısaltması "dk." Şeklinde yazılır ve sonuna muhakkak nokta konulmalıdır. Örnek olarak gidilecek yere 15 dakika mesafe olduğu belirtilecekse 15 dk. Şeklinde bir kullanım yapılabilir ya da bir yürüyüş rotasının ne kadar süreceğini belirtirken bilgiler kısmına dk: 15. Şeklinde bilgi düşülebilir.

Kısaltmaları doğru kullanmak kesinlikle pek çok yanlış anlaşılma ve yönlendirmenin önüne geçecektir.