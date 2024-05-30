Dal Eş Anlamlısı Nedir? Dal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

"Dal" kelimesi, pek çok farklı anlamı ve kullanımı olan çok yönlü bir sözcük olarak bilinir. Hem eş anlamlı hem de eş sesli bir kelime olarak dikkat çeker. İlk anlamı, ağacın her bir kolu ya da uzantısıdır. Bunun yanı sıra, bir bütünün bölünerek gelişen ve çeşitlenen parçasına, yani "branş" anlamına da gelir. Dal eş anlamlısı nedir, dal kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bu nedenle önemlidir.

Dal Eş Anlamlısı Nedir?

Eski Türkçe'de "tāl" kelimesinden evrilmiştir ve bu sözcük ağaç dalı anlamına gelir. Türkçede uzun süre sadece bu anlamda kullanılan "dal" kelimesi, zamanla diğer anlamlarını da kazanmıştır. Dal kelimesinin eş anlamlı sözcükleri birden fazladır ve aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kol

Çırpı

Şube

Sektör

Dal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dal kelimesinin eş anlamlı sözcükleri öğrenildiğinde, cümle kurmak kolaylaşır. Dal kelimesinin eş anlamlı sözcükleri ile aşağıdaki gibi cümleler kurulabilir: