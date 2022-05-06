Dalak Görevi Ve Özellikleri - Dalak Nerede Bulunur, Ne İşe Yarar?

Dalak, omurgalı hayvanlarda yer alan bir organdır. Bunun yanında dalağın kanla yakından ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle yapısında büyük bir lenf duvarı bulundurmaktadır. Bunun yanında vücut savunması gibi bazı önemli fonksiyonlarda da görev alan bir organdır. Dalağın nerede bulunduğu da insanlar tarafından merak edilmektedir. Dalak nerede bulunur? Başlığı altında buna değindik. Pek önemsenmeyen bir organ gibi gözükse de dalak vücutta önemli görevlerde bulunur. Dalağın görevleri ve özellikleri gibi merak ettiklerinizle başlayalım.

Dalağın Görevleri

Dalak organın vücutta birçok görevi bulunmaktadır. Bu görevlerin çoğu pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu bağlamda dalak organın en önemli görevlerinden birisi kırmızı kan hücrelerinin yapımıdır. Bilindiği gibi kırmızı kan hücreleri, kanda gaz taşıma işlemini gerçekleştirerek hücrelerin yaşamının devamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle hayati bir önemi bulunmaktadır.

Dalak görevleri arasında akyuvar yapımı da bulunmaktadır. Akyuvarlar da bilindiği gibi bağışıklık sisteminin temel hücresel birimlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle savunma sistemini güçlendirmede de dalağın önemli bir görevi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kanı temizleme görevi de bulunmaktadır.

Dalak görevi oldukça önemli olan organlardandır. Kandaki kırmızı kan hücrelerini yani alyuvarların dengesini sağlamaktadır. Bu hücreleri ürettiği gibi yaşlanmış olanlarını da yıkımını gerçekleştirerek kanı temizlemiş olmaktadır.

Dalak Ne İşe Yarar?

Kandaki en önemli hücrelerden birisi kırmızı kan hücreleridir. Bu nedenle bu hücrelerin devamlılığı bir şekilde sağlanmak zorundadır. Bu görevi de dalak üstlenmektedir. Bu nedenle dalak kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve yıkımında büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu hücrelerin depolanması da yine dalakta gerçekleşmektedir.

Dalak ayrıca beyaz kan hücresi olarak adlandırılan akyuvarları da üretmektedir. Bu nedenle bağışıklık sistemi için de önemli bir organdır. Dalağın bilinmeyen yararlarından birisi de kandaki mikroplarla savaşmasıdır. Bu özelliği sayesinde kanı temizlemiş olmaktadır. Son yapılan araştırmalarda da dalak organının vücuttaki serbest radikalleri de uzaklaştırdığı görülmüştür. Dalak organın bir diğer faydası da kimyasal maddeleri temizleme özelliğidir. Vücudu olumsuz etkileyen bu kimyasal maddelerden vücudu arındırarak birçok hastalıktan korunmuş oluruz.

Dalak Nerede Bulunur?

Vücutta bu kadar büyük öneme sahip olan bu organın nerede olduğunun da bilinmesi gereklidir. Dalak sol göğüs kafesinin alt kısmında yer alan bir organdır. Mideye yakın olmasının yanı sıra karın boşluğunda bulunmaktadır. Bunun haricinde yapı olarak yumuşak ve süngerimsi bir dokuya sahiptir.