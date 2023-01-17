Dale Yaşantı Konisi Nedir? Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi İlkeleri Nelerdir, Kodlama Şifresi Nasıldır?

Dale yaşantı konisi nedir, öğretim metotlarını ilgilendiren bir konudur. Dale'nin yaşantı konisi ne işe yarar olduğu bu kapsamındadır. Öğrenmeyi kolaylaştırmada farklı araçlar kullanan Dale yaşantı konisi ilkeleri eğitimde sık anılır. Koninin basamaklarında çok fazla araç gereç olduğu için Dale'nin yaşantı konisi şifre ile ezberlenmektedir. Edgar Dale yaşantı konisi kodlama için bu basamakların hepsini bilmeliyiz. Ayrıca bu basamakların ne anlama geldiğini ve öğrenciye olan katkısını öğrenebiliriz.

Dale Yaşantı Konisi Nedir?

Edgar Dale, hangi yaş grubunda olursa olsun öğrenenlerin yaşantı alanları ile bir öğrenme içeriğinin olduğunu savunur. Dale, bilginin sunuluş biçim ve sırası arasında öğrenme açısından doğrudan bir ilişki olduğunu ifade eder. Birey büyürken gelişiminde beyni farklı zamanlarda farklı öğrenme seviyelerine sahiptir. Dale de bu nedenle öğretimin de somuttan soyuta doğru aşamalandırılması gerektiğini önermektedir. Duyu organlarının öğretimdeki etkilerine bakarak bu koniyi oluşturmuştur.

Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme sunar. Öğrenme yaşantısı sağlayacak olan "yaşantı konisi" adını verdiği bu modelde, öğrenme yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını, düzenlemeye yardımcı bir model geliştirmiştir. Yaşantı konisinin tabanı çok sayıda duyu organına hitap ederken tepeye doğru çıktıkça etki eden duyu organı sayısı azalmaktadır. En kalıcı öğrenme doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılarla gerçekleşmektedir.

Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi İlkeleri Nelerdir?

Edgar Dale, koniyi geliştirdikten sonra öğrenmeyi rastgele bir duruma bırakmamış belirli ilkeler oluşturmuştur. İlkeleri hem koniye göre hem de insanın öğrenme becerisindeki somuttan soyuta göre ilkeleriyle düzenlemiştir. Bu ilkeler şunlardır:

• Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.

• En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

• Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz.

• En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğrenmedir.

Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi Kodlama Şifresi Nasıldır?

Birden çok basamağı olan yaşantı konisinin akılda kalabilmesi için şifreleme oluşturulmaktadır. Şifreleme basamakların sıralamasına göre yapılmalıdır. Dale'nin kanişi için alternatif şifreler şunlar olabilir:

DeMoDe Gamze GS'li Tahir GS

DeMeDi Görümcem GS'li Tatlı Geliştirip Sattığını

Bu şifrelerin yanında öğrenciler kendi öğrenme yöntemlerine göre de farklı şifreler oluşturabilir.