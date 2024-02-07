Dalkavuk Bulmaca Cevabı - Bulmacada Dalkavuk Ne Demek?

Kelime bulmacaları, kelime dağarcığını genişletmek ve dil becerilerini geliştirmek için harika bir yoldur. Zorlu kelimeleri tanıma, anlama ve kullanma süreci, dil becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra kelime oyunlarındaki hünerlerinizi de artırabilir. Kelimelerin bulmacadaki cevapları sayesinde, bu kelimelerin hiç bilmediğiniz anlamlarını keşfedebilirsiniz. Dalkavuk bulmaca cevabı için bulmacada dalkavuk ne demek sorusuna yanıt aradık. İşte cevaplar…

Bulmacada Dalkavuk Ne Demek?

Farsça kökenli dalkavuk kelimesi, anlam itibariyle TDK Türkçe sözlüğünde "1. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse; kaytak, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı, kılbaz, huluskâr, mütebasbıs. 2. Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse." şeklinde tanımlara sahiptir. Bulmacalarda ise bu dalkavuk kelimesi yerine bu anlamı çağrıştıran birden fazla kelime vardır. Kelime sayılarına göre verilebilecek cevaplar değişiklik gösterir.

Dalkavuk Bulmaca Cevabı

Dalkavuk kelimesi, toplumda güvenilmez veya samimiyetsiz olarak algılanan insanları tanımlamak için kullanılır. Dalkavukluk, genellikle çıkar amaçlı ve samimiyetsiz ilişkilerle ilişkilendirilir. Bulmacada denk geldiğinizde benzer anlamları çağrıştıran kelimeleri düşünebilirsiniz. Bulmaca çözerken dalkavuk kelimesi ile karşılaştıysanız, ihtiyacınız olan kelime sayısına göre aşağıdaki cevaplardan birini tercih edebilirsiniz.