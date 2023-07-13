Dalmaçya Kıyı Tipi Nedir? Dalmaçya Kıyı Tipi Nerede Görülür ve Nasıl Oluşur?

Kıyı tiplerini araştırırken karşılaştığımız Dalmaçya kıyı tipi nedir, sorusuna akarsu vadilerinin sular altında kalması ile oluşur yanıtını verebiliriz. Dalmaçya kıyı tipi nerede görülür, sorusuna dağların uzanış doğrultusuna göre görülür yanıtını verebiliriz. Türkiye'de nerede var, sorusuna ise Antalya'nın bir bölümünde görüldüğü yanıtını verebiliriz. Dalmaçya kıyı tipi nasıl oluşur ve özellikleri neler, sorusuna küçük adalar oluşturabilir yanıtını verebiliriz.

Dalmaçya Kıyı Tipi Nedir?

Kıyı, suyun karayla birleştiği yere denir. Kıyı tipleri deniz sularının dalga, akıntı ve gelgit hareketleri ile oluşur. Dünya da görülen 8 çeşit kıyı tipi vardır. Kıyı tiplerini oluşum özellikleri ve biçimlerine göre şu şekilde sıralayabiliriz:

Enine kıyılar

Boyuna kıyılar

Ria tipi kıyılar

Dalmaçya tipi kıyı

Limanlı kıyılar

Haliç tipi kıyılar

Fiyort tipi kıyılar

Resif kıyıları

Dalmaçya kıyı tipi kıyıya paralel uzanan dağların sular altında kalmasıyla oluşur. Karstik bir yapıya sahip olan bölgenin kıyıları çok girintili çıkıntılı olur. Dalmaçya kıyı tipinde çok sayıda adalar bulunur. Bu adalar aslında dağların yüksek kısımlarıdır. Dalmaçya tipi kıyılarda deniz derinliği fazladır. Buna rağmen kıta sahanlığı ise dardır. En çok bilinen örneği ise Adriyatik denizine açılan kıyılardır ve ilk olarak Dalmaçya kıyı adını buradan almıştır.

Dalmaçya Kıyı Tipi Nerede Görülür ve Nasıl Oluşur?

Dalmaçya Kıyı tipi dağların denize paralel uzandığı yerlerde kara ve denizlerde düşey doğrultudaki alçalma ve yükselme hareketleri sonucunda deniz karaya doğru ilerler ve Dağların yüksek yerleri kıyıya paralel uzanan ada durumundadır. Bu nedenle girinti çıkıntılar meydana gelir. Dalmaçya Kıyı Tipi ülkemizde Antalya da Kaş ve Fethiye arasındaki kıyılarda görülür. Teke yarım adası Dalmaçya kıyı tipi sayesinde oluşmuştur.