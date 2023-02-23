Dalton Atom Modeli Özellikleri - Dalton Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler, Eksiklikleri Neler?

Kimya dersinin en önemli konularından bir tanesi atom modelleridir. Günümüze kadar birden fazla atom modeli ulaşmıştır ve bunların en eskisi Dalton atom modelidir. Bu atom modeli, eski olması nedeniyle doğru olan bazı bilgilere erişilmemiş bu nedenle de günümüzdeki atom modeline kıyasla bazı eksiklikleri bulunmuştur. Dalton atom modeli hakkında bilgi edinmek isteyenler "Dalton atom modeli özellikleri neler, hangi kanunları destekler ve eksikleri neler?" sorularının yanıtını bilmelidir.

Dalton Atom Modeli Özellikleri

John Dalton, 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerinin atılmış olduğu modeldir. Dalton atom modelinin teorisi 4 varsayıma dayanmaktadır. bunlar şunlardır:

Elementler, atom ismi verilen son derece küçük bölünebilme yetisi bulunmayan, berk tanelerden meydana gelmiştir.

Belirli bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır. Yani tüm atomların boyutları ve fiziksel özellikleri eşittir. Atomların hepsi aynı kütleye sahiptir ve kimyasal özellikleri de aynıdır. Ama günümüzdeki atom modelinde bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.

Bileşikler birden fazla elementin atomlarından oluşmuştur. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atomlarının sayıları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran bulunur. Bu da sabit oranlar kanunu olarak açıklanmıştır.

Kimyasal tepkimeler, sadece atomların birbirlerinden ayrılması, birbiriyle birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bu tepkimeler atomların yok olmasında ya da oluşmasına yol açmamaktadır. Bu da kütlenin korunumu kanunu olarak açıklanmıştır.

Dalton Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler?

Dalton atom modeli, atom kuramı ve kimyasal değişme konularının daha iyi şekilde tanımlanmasına yardımcı olur. Bu atom modelinin desteklediği kanunlar şu şekildedir:

Katlı Oranlar Kanunu: İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa birleşen iki elementin farklı miktarları arasında ağırlıkça tam sayılar ile ifade edilebilen basit bir oran vardır.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Herhangi bir kimyasal reaksiyon içerisinde, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlelerinin toplamına eşittir.

Dalton Atom Modeli Eksiklikleri Neler?

İlk çıkan atom modeli olan Dalton atom modelinin günümüzde kabul görmüş olan atom modelinden pek çok eksik yönü bulunur. Bunlar şu şekildedir: