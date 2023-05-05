Damlataş Mağarası Nerede? Damlataş Mağarası’na Nasıl Gidilir?

Akdeniz Bölgesi, doğal güzelliklerin yanı sıra mağaraları ile de meşhur olan bir coğrafyadır. Bölgenin en meşhur mağaraları arasında Damlataş Mağarası yer alır. Damlataş Mağarası nerede sorusu da bu kapsamda merak edilir. Alanya Damlataş Mağarasına nasıl gidilir araştırması, kolay ulaşım açısından dikkate alınması gereken bir sorudur. Alanya Damlataş Mağarasına nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Damlataş Mağarası Nerede?

Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesi sınırları içinde yer alan doğal mağaralardan biridir. Söz konusu mağara, doğal güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havası ile de ünlüdür. Deniz kıyısında bulunan mağara, bölgenin en meşhur doğal mağarasıdır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bu mağarayı görmek için bu coğrafyayı ziyaret eder.

Damlataş Mağarası Alanya ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir. Mağaranın yakın bir bölgesinde Alanya Kalesi de yer almaktadır. Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi'nin batısına düşmektedir. Söz konusu mağara, bölgede ziyarete açılan ilk mağara olma unvanına da sahiptir.

Alanya Damlataş Mağarasına Nasıl Gidilir?

Damlataş Mağarası, herkesin gezip görmek isteyeceği doğal bir güzelliktir. Bu mağaraya ulaşmak için öncelikle Antalya'nın Alanya ilçesine ulaşmanız gerekir. Alanya ilçe merkezinden bu mağaraya gitmek için ilçe içinde faaliyet gösteren minibüslerden istifade edebilirsiniz. Alanya çarşı merkezine 3 km mesafede olan bu mağaraya yürüyerek gitmeyi de düşünebilirsiniz. Mağara turizm amaçlı ziyaret edilebileceği gibi astım hastalarının da tedavi amaçlı ziyaret ettiği bir yerdir.