Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Anlamı, TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Kullanımı

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "Damlaya damlaya göl olur atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Damlaya damlaya göl olur atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre bu atasözü; "küçük şeylerin önemini biliniz, onları çarçur etmeyiniz, küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşur" anlamında kullanılır. Yağmur damlalarının su birikintisine, su birikintilerinin derelere, derelerin göllere, göllerin denizlere dönüşmesi üzerinden oluşturulan bu metafor; insan davranışlarını yönlendirmek üzere kullanılır. Ayrıca günümüzde su tüketimini azaltmak ve kuraklığı önlemek amacıyla, gerçek anlamıyla da kullanılmaktadır.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR NE DEMEK?

Bu atasözü, hem olumlu hem de olumsuz anlamıyla kullanılmaktadır. Bazen israfa ve savurganlığa karşı bir tavsiye niteliği taşırken bazen de kötü alışkanlıkların gelişimiyle ilgili bir uyarı barındırır. Başta küçük gözüken şeyler bir araya geldiğinde büyük varlıkları ortaya çıkarır. Dolayısıyla, küçük yatırımlar, bir müddet sonra büyük birikimleri ortaya çıkarır. Küçük gözüken bir kötü alışkanlığın büyümeden ortadan kaldırılması için de bu atasözü kullanılabilir. Bu atasözü, tutumluluğu ve tasarrufu öğütlemek adına kullanılan pek çok özlü sözden yalnızca biridir.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR ÖRNEKLERİ

"Bozuk paralarını kumbaranda biriktir. Damlaya damlaya göl olur."

"Kimse bir anda zengin olmaz. Damlaya damlaya göl olur misali birikim yaparak belli bir seviyeye ulaşabilir."

"Her gün az da olsa ders çalışırsan damlaya damlaya göl olduğunu görürsün."