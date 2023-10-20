Dan Brown Kitapları - Dan Brown Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Dan Brown kitapları deyince akıllara milyonlarca okuyucuya ulaşmış kitaplar ve o kitaplardan uyarlanmış filmler gelmektedir. Yazarın kaleminden çıkan eserlerin okuyucunun büyük beğenisini aldığı tartışmasız bir gerçek, bu nedenle yazar diğer yönleriyle de ilgi çekmektedir. Özellikle eserlerini okuyanların sıkça merak ettiği Dan Brown sözleri, hayatı ve bütün eserleri hakkında detayları derledik.

Dan Brown Kitapları

İlk kitabı Dijital Kale 1996 yılında yayınlanan yazarın onlarca sayıda, birçoğu büyük beğeni almış kitapları mevcuttur. Yazarın ilk kitabı ve devamında çıkardığı kitapların büyük kısmı rekor satışlara ulaşmış, özellikle 'Da Vinci Şifresi' isimli kitabı büyük yankı uyandırmış en beğenilen eseri olmuştur. Aynı zamanda bahsi geçen kitapların bir kısmının filmleri de çekilmiştir. Kitaplarında genellikle gizem-aksiyon olguları bolca bulunan Dan Brown'un diğer kitapları ise şunlardır;

Melekler ve Şeytanlar

Cehennem

Kayıp Sembol

Başlangıç

İhanet Noktası

Hayvanlar Senfonisi

Dan Brown Sözleri

Dünya genelinde okuyucular, edebiyatçılar ve eleştirmenler tarafından beğeniler toplamış eserlerin sahibi olan Dan Brown'un bazı sözleri ve kitaplarında kullandığı vurucu sözleri çokça ilgi görmüştür. En çok bilinen ve beğenilen Dan Brown sözlerinden bazıları; 'Küçük beyinler büyük zekalardan daima korkar.', 'Zihinlerinizi açın dostlarım. Bizler, hepimiz anlamadıklarımızdan korkarız.', 'Kendimiz için yaptığımız şeyler, bizimle beraber ölüp gider. Başkaları ve dünya için yaptıklarımız ölümsüzdür.', 'Hiçbir şey daha yaratıcı, daha yıkıcı değildir. Bir amaca yönelmiş bir zekadan daha fazla.', 'Geçmişte verdiğimiz kararlar geleceğimizin mimarıdır.'

Dan Brown Hayatı Ve Tüm Eserleri

Evrensel bir yazar olan Dan Brown 22 Haziran 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Annesi dini babası ise bilimsel alanlarda uzman olan Dan Brown Amherst Koleji ve Philip Exeter Üniversitesinde eğitim görmüştür. Eğitim hayatının devamında kariyerine İngilizce öğretmenliği yaparak başlamıştır. Daha eğitim hayatında yazmaya ve kitaplara ilgi duyan yazar bu amacını gerçekleştirmek için öğretmenliği bırakarak ilk kitabı olan Dijital Kale'yi yazmış ve 1996 yılında okuyucuya sunmuş böylelikle yazarlık hayatına başlamıştır. Yazarın tüm eserleri ise şunlardır;