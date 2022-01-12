Danimarka Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

5 milyon dolaylarında bir nüfusa sahip olan Danimarka diğer İskandinav ülkeleri gibi sıkça merak edilmektedir. Tarihi 8. yy'a kadar dayandırılan ülkede ilk hüküm süren kavim Vikinglerdir. Peki, Danimarka hangi kıtalar üzerinde yer alır? İşte, tüm detaylar...

Danimarka hangi kıtada?

İskandinav ülkelerinden biri olan Danimarka, Kuzey Avrupa kıtasındadır. İskandinav ülkeleri içerisinde en güneyde yer alan ülkenin başkenti Kopenhag'dır. Ülkenin başkenti dünyanın en büyük adalarından biri olan Zealand'ın üzerindedir.

Danimarka Dünya'nın hangi bölgesinde?

Danimarka Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin tek kara komşusu Almanya'dır. Kuzey denizi ile Öresund Boğazı arasında yer alan ülke boğaz sayesinde İsveç'ten ayrılır. Ülkenin çevresinde Norveç ve İsveç ülkeleri yer almaktadır.

Danimarka hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Danimarka Avrupa Kıtası üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu bölge itibari ile turist çeken bir yer olan ülke Fyn, Lolland, Falster, Langeland ve Baltık Denizi'ndeki Bornholm adalarına sahiptir.

Danimarka hangi yarım kürede yer alır?

Danimarka Dünya'nun kuzey kesimlerine yakın bir bölgede olması nedeniyle ekvatora oldukça uzak bir ülkedir. Coğrafi konumu nedeniyle ülke kuzey yarım kürededir. Atlantik kökenli hava kütlelerinin etkisi görülen Danimarka'da iklim kıtasaldır. Bundan dolayı ülkede kışlar soğuk ve yazlar ılıman geçmektedir.