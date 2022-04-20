Danimarka Para Birimi Nedir? Danimarka Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kuzey Avrupa'da yer alan İskandinav ülkelerinden birisi olan Danimarka gelişmiş ekonomisi ve yüksek yaşam standartları sebebiyle sıklıkla merak edilen, araştırılan ülkelerden birisidir. Danimarka ekonomisinin temel kaynağı başlıca olarak organik tarım, ulaştırma, enerji, hayvansal ürün ve ilaç sektörleridir. Yıllık ortalama 200 milyar dolar rakamına ulaşan ticaret hacmine sahip Danimarka'nın birçok ülke ile ithalat ihracat ilişkisi vardır. Peki, Danimarka resmi para birimi nedir? Danimarka para birimi sembolü nedir?

Danimarka Para Birimi Nedir?

Danimarka'nın resmi para birimi Danimarka Merkez Bankası tarafından dağıtılan Danimarka Kronu'dur. 2000 yılında yapılan referandumda Danimarka halkının büyük bir çoğunluğu Euro'ya geçişe hayır demiştir ve sonuç olarak Avrupa'da tedavülden kalkmamış ender para birimlerinden birisidir.

Danimarka Kronu'na ait 50 øre ve 1, 2, 5, 10, 20 kron olmak üzere 6 çeşit madeni para 50, 100, 200, 500, 1000 kron olmak üzere de 5 çeşit banknot para vardır. Danimarka Kronu aynı zamanda Grönland ve Faroe Adalarında kullanılan bir para birimidir.

Danimarka Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Danimarka arasında yıllık ortalama 2 milyar dolar tutarında ticaret hacmi mevcuttur. İki ülkenin birbirleri ile yaptığı ithalat ihracat oranları birbirlerine çok yakın tutarlardır. Danimarka Türkiye'den başlıca olarak giyim, aksesuar, elektronik cihaz, meyve ve sebze ürünleri ithal etmektedir.

Bu bilgilere ek olarak Danimarka'da yaşayan 50 bine yakın Türk vatandaşı olması, ayrıca yaz sezonunda ülkemize çokça Danimarkalı turist ziyaretleri gerçekleşmesi neticesinde Danimarka para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Danimarka Kronu yaklaşık 2.13 Türk Lirasına tekabül eder.

Danimarka Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin dünya borsalarında geçen uluslararası para kodu ve sembolleri vardır. Danimarka Kronu'nun uluslararası para kodu DKK, sembolü ise kr şeklindedir.