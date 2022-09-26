Danişmentliler Nerede Kuruldu? Danişmendoğulları Beyliği Mimari Eserleri, Kurucusu, Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Danişmentliler özellikleri anlamak için bıraktıkları izlere bakmak gerekir. 21. yüzyıla ulaşmayı başaran Danişmentliler eserleri, bugün hala görenleri hayran bırakmayı başarır. Öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi Danişmentliler nerede kuruldu sorusuna yanıt arıyor. Kuruluş tarihi nedir ve Danişmentliler hükümdarları kimdir soruları tarihle ilgilenenler için ilgi çekici bir araştırma konusu. Danişmentliler başkenti nerededir sorusu sıklıkla araştırıyor. İşte, Danişmentliler hakkında merak edilenler…

Danişmentliler Nerede Kuruldu?

Anadolu Selçuklu Devleti'ne ilk bağlanan beylik olan Danişmentliler, 1080 yılında Danişmend Ahmed Gazi tarafından Sivas'ta kurulmuştur. İlk başkenti Niksar olsa da, daha sonra Sivas olmuştur. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan topraklarda, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak hüküm sürmüş bir beyliktir.

Kurucusu Danişmend Ahmed Gazi, ilk olarak Kafkasya seferinde Sultan Alparslan'ın hizmetine girmiştir. Anadolu'nun bir Türk yuvası olmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'na da katılan Danişmend Gazi, zaferin elde edilmesi için büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Danişmentliler, merkezi Sivas olmak üzere birçok toprağı fethetmeyi başarmışlardır. Bunlar arasında, Tursan, Osmancık, Çavuldur, Kara Doğan, Niksar, Tokat, Çorum, Kayseri, Develi ve Zamantı bulunur. Danişmentliler, Haçlılar ile yapılan savaşlarda diğer beyliklerin yardımına koşmuşlardır. Onlara her anlamda destek kuvvet sağlamışlardır. Bu durum, Bizanslıların Anadolu'da büyük bir güç kaybı yaşamasına vesile olmuştur. Danişmentlilerin yıkılışı ise II. Kılıçarslan nedeniyle 1178 yılında olmuştur. Bu tarihten sonra Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılmıştır.

Danişmentliler eserleri arasında birçok camii, medrese ve türbe bulunur. Bunlar, Kayseri Gülük Camii ve medreseleri, Kayseri Ulu Camii, Niksar Ulu Camii, Melik Gazi Türbesi, Amasya Halifet Gazi Türbesi, Niksar Yağıbasan Medresesi, Tokat, Yağıbasan Medresesi'dir.

Danişmentliler Beyleri Kimlerdir?

Toplamda 98 yıl beylik olmayı başaran Danişmentlilerin, toplamda 12 Türk beyi olmuştur. Bunlar, aşağıda verildiği gibidir.

Danişmend Gazi 1074-1084

Gümüştekin Gazi bin Danişmend 1084-1104

Emir Gazi bin Gümüştekin 1104-1134

Melik Muhammed bin Gazi 1134-1142

Melik Nizameddin Yağıbasan bin Gazi 1142-1164

Melik Şemseddin İsmail 1164-1171

Melik İmadeddin Zünnun 1171-1174/1178

Malatya'yı Yöneten Beyler

Melik Aynüddevle bin Gazi 1135-1152

Melik Alaüddin Zülkarneyn 1152-1162

Melik Nasırüddin Mehmed 1162-1170

Melik Fahrüddin Kasım 1170-1171

Melik Efridûn 1171-1175