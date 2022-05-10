Danıştay Görevleri Ve Özellikleri - Danıştay Ne Tür Davalara Bakar, Kaç Tane Üyesi Var?

Danıştay görevleri ve özellikleri, oldukça çeşitlidir çünkü danıştaylık yargının önemli organlarından bir tanesidir. Peki ya Danıştay ne tür davalara bakar, kaç tane üyesi var? Danıştay'ın yaptığı görevler ve üstlendiği sorumluluk oldukça fazladır. İşte Danıştay görevleri ve özellikleri…

Danıştay Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Danıştay, yürütme organlarının yardımcı bir kolu konumundadır. Yönetimi yargı yoluyla denetler ve bir yargı kurumu olarak görev yapar. Danıştay 9 adet dava dairesi ve 1 idari daire olacak şekilde 10 tane daireden oluşur. Danıştay, Türkiye'deki dört yüksek yargı organından bir tanesidir.

Anayasa'da öngörülen ve bir Yüksek Mahkeme olarak görev yapan Danıştay, Anayasa'nın 155. Maddesine göre yönetimi yargı yolu ile denetleyebilir. Bunun yanında ana yürütme organına da bir yardımcı kol olarak danışma ve karar organıdır.

1982 yılında yürürlüğe girmiş olan 2575 sayılı Danıştay kanunu etrafında örgütlenen kurum, on beşi dava, ikisi idari olacak biçimde on yedi adet daireden meydana gelmektedir. Günümüze gelindiğindeyse Danıştay'da Başsavcı, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler olacak şekilde 168 adet yüksek mahkeme hâkimi bulunur.

Danıştay içerisinde Daire başkanı ve üyelerinin haricinde dava dosyalarını inceleyip daire veya görevli kurullara yönelik şekilde gereken açıklamaları yapmak ve tutanakları hazırlayıp davayla ilgili görüşlerini daire veya kurula bildirmek ve karar taslaklarını hazırlamak ile görevli savcılar da bulunur. Aynı zamanda bu savcılar karar taslaklarını yazar ve görevli olan tetkik hakimleriyle de davalarla ilgili hukuki mütalaalarını bildirirler.

Danıştay, üst dereceden bir idare mahkemesidir ve yapmakla yükümlü olduğu pek çok görev bulunur. Bu noktada Danıştay'ın bir değil birden fazla görevi vardır demek doğru olacaktır.

Danıştay'ın Görevleri

İdare mahkemeleriyle vergi mahkemeleri tarafından verilmiş vaziyette olan kararları üstlenir ve ilk derece mahkemesi olarak görev alır.

Danıştay tarafından görülen davalarla ilgili olan kararlara karşın temyiz istemlerini incelemek ve daha sonra bunu bir karara bağlamak görevleri arasındadır.

Tüzük tasarılarını inceleyerek kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz ve şartlaşma sözleşmeleri gibi şeylerle ilgili düşüncesini bildirir.

Kanunda yazılı halde olan idari davaları ilk ve son derece mahkeme olmak üzere bir karara bağlar.

Bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işlerle alakalı görüş bildirip bu ve diğer kanunlarla alakalı verilen görevleri de yerine getirir.

Kendisine gönderilmiş olan kanun tasarıları ve teklifleriyle ilgili olan görüşlerini bildirir.

Danıştay Görevi İade Kararları

Danıştay'ın görevleri arasında gerekli mercilerde görevden alınmış kişileri eğer görevi iade edilebilecek durumdaysa ve bunda bir sakınca yoksa iade etmek de yer almaktadır. İptal ve iade gibi kararlar da Danıştay sorumluluğundadır.