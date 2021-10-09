Dar eş anlamlısı nedir? Dar kelimesinin eş anlamlısı

Belirli bir alanı, maddi sıkıntılar ve fikri görüş konularda kullanılabilen bir kelime olan dar kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunmaktadır. İşte, dar kelimesinin eş anlamlıları…

DAR KELİMESİN ANLAMI

TDK'ya göre dar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı

Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro

Az, elverişsiz, sınırlı

Sıkıntılı

Yetersiz

Güçlükle, ucu ucuna, ancak

DAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dar kelimesinin birkaç farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; ensiz, sınırlı ve mecaz anlamda kullanılan sıkıntılı kelimeleridir. Dar kelimesini kullanmadan bu kelimelerle de ifade etmek istediğiniz şeyi anlatabilirsiniz.

DAR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER