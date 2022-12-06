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Haberler Eğitim Haberleri Dar Zıt Anlamlısı Nedir? Dar Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:46 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:46

Dar Zıt Anlamlısı Nedir? Dar Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Geniş ya da bol olmayan anlamını taşıyan dar zıt anlamlısı ile merak ediliyor. Türkçe’de birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Dar sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle dar zıt anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Dar kelimesinin ise iki tane zıt anlamlısı bulunuyor. Peki Dar zıt anlamlısı nedir? Darın zıt anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

Dar Zıt Anlamlısı Nedir? Dar Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de dar zıt anlamlısı olmaktadır. Farsça'dan dilimize giren dar kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; dar zıt anlamlısı nedir? Dar kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

DAR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Dar kelimesinin zıt anlamlısı geniş, bol kelimeleridir.

DARIN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Dar kelimesinin zıt anlamlısı geniş ve bol kelimeleridir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Dar kelimesi içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan anlamını taşır.

DAR NE DEMEK?

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı dar anlamına gelir.

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Dar Zıt Anlamlısı Nedir? Dar Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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