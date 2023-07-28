Dara Antik Kenti Nerede? Dara Antik Kenti Ne Amaçla ve Ne Zaman İnşa Edildi?

Dara Antik Kenti nerede ve hangi şehirde, coğrafi konum olarak medeniyetlerin birleştiği Mardin'de yer almaktadır. M.Ö. yıllarda Roma İmparatorluğu tarafından bir sınır şehri olarak kurulan Dara Antik Kenti, özellikle Mezopotamya'daki uygarlıkların birleştiği bir noktadır. Roma dönemine ait olan Dara Antik Kenti ne zaman inşa edildi, tarihi kaynaklarda kesin bir tarih vermemektedir. Bölgede yer alan Dara Antik Kenti Batı Yer Altı su sarnıcı hangi medeniyete ait, yine roma döneminde yapılmış ve farklı uygarlıklar tarafından kullanılmıştır.

Dara Antik Kenti Hikâyesi

Medeniyetlerin buluştuğu yer olarak bilinen ve Mezopotamya sınırları içinde kalan Güneydoğu Anadolu bölgesi, içinde birden fazla tarihi bölgeyi içinde barındırmaktadır. Bu antik kentlerden biri olan Dara, Anadolu'da uzun yıllar hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu zamanında İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleri ile inşa edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun, doğuda sınırlarını Sasanilerin saldırılarına karşı korunmak amaçlı askeri garnizon şehri olarak inşa edilmiştir. Dara daha sonra birden fazla medeniyetin işgaline uğrayarak diğer medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır.

Dara Antik Kenti, kaya içine oyulan yapılardan oluşmaktadır. Geniş bir alanda kurulan kentin çevresi 4 kilometrelik surlarla korunmuştur. Tarihte, Yukarı Mezopotamya olarak bilinen yerlerin en merkezi ve en önemli yerinde yer alan Dara'nın iç kalesi, kent merkezinin 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüklerine kurulmuştur. Kent içinde ise dönemin sosyal yapısının gerekleri olan kilise, saray, çarşı, su bend, çeşme, pazar yerleri ve çarşı gibi sosyal alanlar kurulmuştur. Bu sosyal alanların yanında geç Roma Dönemi'ne ait evler de varlığını kalıntı olarak halen korumaktadır.

Dara Antik Kenti Nerede?

Dara Antik Kenti, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve taş evleri ile ünlü olan Mardin ilimizde yer almaktadır. Konum olarak Mardin'in 30 kilometre güneydoğusuna ve Suriye sınırına 10 km uzaklıkta olan düşen Oğuz köyünde yer almaktadır. Döneminde Yukarı Mezopotamya olarak bilinen bu yer, insanların farklı nedenlerden dolayı tercih ettiği önemli yerleşim yerlerinden biri idi.

Dara Antik Kenti Ne Amaçla ve Ne Zaman İnşa Edildi

Dara Antik Kentinin kuruluşu ve ismine dair en eski kaynak M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan Gnaeus Pompeius Trogus'un kayda geçtiği yazılardır. Gnaeus Pompeius Trogus'un kitabı ve M.S. 3.yüzyılda yaşayan Romalı tarihçi Frontinus'un "Epitome Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi" isimli eserinde geçen çeşitli bilgiler ile şehire dair bazı bilgiler günümüze kadar gelmiştir. Bu antik kaynaklara göre Dara, Doğu Roma İmparatoru I. Anastasius Dönemi'nden çok önce kurulmaya başlamıştır. Kazılarda daha erken dönemlere ait eserler bulunması bu fikirleri daha da güçlendirmiştir. Ancak kuruluş zamanı, Doğu Roma İmparatoru I. Anastasius Dönemi olarak geçmektedir.

Doğu Roman'ın, doğuya kadar uzanan sınırları, doğuda dönemin güçlü ve köklü uygarlıklarından olan Sasaniler tarafından tehdit altındaydı. Dara'ya yakın olan M.S. 363 yılında Nisibis'in (Nusaybin) ve 502 yılında Amida'nın (Diyarbakır) Sasaniler tarafından ele geçirilmesi, Doğu Roma'nın sınır güvenliğini tehdit etmeye başlaması ile burada yeni bir askeri garnizon kenti kurmayı gündeme getirmiştir. Doğu Roma İmparatoru Anastasius'un burayı garnizon kenti olarak seçmesi ile M.S. 503-507 yıllarında inşa faaliyetleri başlamıştır.

Dara Antik Kenti Batı Yeraltı Su Sarnıcı

Mezopotamya ovasında Yukarı Mezopotamya bölgesinde yer alan Dara Antik Kenti, kireçtaşı olan ana kayanın üzerine oyulan saray, mezarlık, köprüler, çarşı, su bendi ve kilise gibi antik kalıntıları barındırır. Bu kalıntılar arasında yer alan Dara Antik Kenti Batı Yera Altı Su Sarnıcı; batı 1 sarnıcı ve batı 2 sarnıcı olarak literatürde yer almaktadır.