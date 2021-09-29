Dargın eş anlamlısı nedir? Dargın kelimesinin eş anlamlısı

Dargın kelimesi Öz Türkçe kelimelerden bir tanesidir. "taru" kökünden gelmektedir. Kelimenin gelişimi şu şekildedir: tarugın > targın > dargın. Dargın kelimesi genelde bir kimsenin diğer kimseyi üzmesi durumunda kullanmaktadır. Dargın kelimesinin birden çok eş anlamlısı vardır.



DARGIN KELİMESİNİN ANLAMI



Dargın, bir kimsenin herhangi bir kimseye karşı yaptıklarından ya da söylediklerinden dolayı üzgün olması durumudur. Dargınlık, üzen kimsenin üzülen kimseden özür dilemesi ya da hatasını telafi etmesi sayesinde çözülebilmektedir.



DARGIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Dargın kelimesinin eş anlamlıları kırgın, üzgün ve küs olarak belirtilmiştir.



DARGIN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Babam, paraya ihtiyacı olmasına rağmen kendisine haber vermediği ve yardım istemediği için amcama dargın.

Dargınlık geçicidir. Yeter ki kişi hatasının farkına vararak karşısındakinden özür dilesin.

Dargın olduğumu anlamasına rağmen benden özür dilemedi. Eğer benden yakın zamanda yaptığı hareket için özür dilemezse Ahmet ile olan arkadaşlığımı bitireceğim.

DARGIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI