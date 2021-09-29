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Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:47

Dargın eş anlamlısı nedir? Dargın kelimesinin eş anlamlısı

Dargın eş anlamlısı nedir? Dargın kelimesinin eş anlamlısı

Dargın kelimesi genelde birine alındığımız zaman kullandığımız bir kelimedir. Ya da bir kişinin diğer bir kişiye tepkili olması durumunda da kullanabilmekteyizdir. Dargınlık, bir ruh halidir ve bunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Oldukça sık kullanılan dargın kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. İşte dargın kelimesinin eş anlamlısı...

Dargın kelimesi Öz Türkçe kelimelerden bir tanesidir. "taru" kökünden gelmektedir. Kelimenin gelişimi şu şekildedir: tarugın > targın > dargın. Dargın kelimesi genelde bir kimsenin diğer kimseyi üzmesi durumunda kullanmaktadır. Dargın kelimesinin birden çok eş anlamlısı vardır.

DARGIN KELİMESİNİN ANLAMI

Dargın, bir kimsenin herhangi bir kimseye karşı yaptıklarından ya da söylediklerinden dolayı üzgün olması durumudur. Dargınlık, üzen kimsenin üzülen kimseden özür dilemesi ya da hatasını telafi etmesi sayesinde çözülebilmektedir.

DARGIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dargın kelimesinin eş anlamlıları kırgın, üzgün ve küs olarak belirtilmiştir.

DARGIN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Babam, paraya ihtiyacı olmasına rağmen kendisine haber vermediği ve yardım istemediği için amcama dargın.
  • Dargınlık geçicidir. Yeter ki kişi hatasının farkına vararak karşısındakinden özür dilesin.
  • Dargın olduğumu anlamasına rağmen benden özür dilemedi. Eğer benden yakın zamanda yaptığı hareket için özür dilemezse Ahmet ile olan arkadaşlığımı bitireceğim.

DARGIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Küs olduğum arkadaşımı sokakta gördüm, selam versem mi vermesem mi bilemedim.
  • Ayşe, Mehtap öğretmenin dün onu azarlaması üzerine öğretmenimize karşı üzgün. En sevdiği ders olmasına rağmen İngilizce dersinde hiç parmak kaldırmadı.
  • Ona kırgın olduğumu bilen annem bugün en sevdiğim yemeği yapmış. Artık ona kırgın değilim.

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Dargın eş anlamlısı nedir? Dargın kelimesinin eş anlamlısı
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