Darılmak Eş Anlamlısı Nedir? Darılmak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Darılmak, duygusal bir tepki olup kişinin kendisine yapılan bir haksızlık veya saygısızlık sonucu hissedilen bir nevi küskünlüktür. Darılan kişi, karşısındaki kişiye kırıldığı için tavır yapabilir veya tamamen iletişimi kesebilir. Bu durumu ifade eden darılmak eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise Türkçeyi daha etkili konuşmaya destek olur.

Darılmak Eş Anlamlısı Nedir?

Darılmak, Türkçede bir kişinin başkasının davranışlarından veya sözlerinden dolayı incinmesi, kırılması ve üzülerek gücenmesi anlamına gelir. Bu sözcüğün kökeni incelendiğinde, Eski Türkçe döneminden itibaren kullanıldığı düşünülmektedir. Sözcüğün yapısına bakıldığında "dar" kökünün, "kızmak, sıkılmak" anlamına geldiği ve "-ılmak" ekinin de edilgenlik anlamı kattığını söylemek mümkündür. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre darılmak kelimesinin eş anlamlısı ise "küsmek" olarak belirtilmiştir. Ayrıca, darılmak kelimesinin diğer anlamdaşları şu şekilde sıralanabilir:

- Gücenmek

- Küsme

- Kırılmak

- İncitilmek

- Alınmak

Bu kelimeler, benzer duygusal tepkileri ifade eder ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Küsmek ile İlgili Cümleler Neler?

Küsmek, Türkçe kökenli bir fiildir ve Eski Türkçede "küs-" biçiminde kullanılmıştır. Bu fiil, zamanla çeşitli Türk lehçelerinde benzer anlamlarda kullanılmaya devam etmiştir. Bu kelimenin, Türk dilindeki tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır ve temel anlamı günümüze kadar büyük ölçüde değişmeden gelmiştir. Küsmek sözcüğü ile ilgili örnek cümleler ise şöyle ifade edilebilir:

-Küçük bir tartışma yüzünden bana küstü.

-Onunla hiç bu kadar uzun süre küs kalmamıştım.

-Arkadaşım bana küstüğünde çok üzülüyorum.

-Küsmek yerine sorunları konuşarak çözmeyi denemeliyiz.

-Annesine kırıldığı için bütün gün boyunca küs durdu.

-Küsmek, aramızdaki bağı zayıflatmaktan başka bir işe yaramaz.

-Çocuklar birbirine sık sık küser ama hemen barışırlar.Küslüğümüzü bitirip yeniden arkadaş olmalıyız.

-Beni ne kadar üzdüğünü anlaması için bir süre küs kaldım.