Darılmak Eş Anlamlısı Nedir? Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Eski Türkçeden geçmiş olan darılmak kelimesinin bilinen üç eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Darılmak kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Darılmak Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Gücenmek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)

Alınmak ( Türkçe bir kelimedir)

İncinmek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)

Bu üç kelime de darılmak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Darılmak Kelimesinin Anlamı

Kişilerin birbirlerine kırıcı davranışlarda bulunması durumunda aralarının açılması

Darılmak Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Lütfen bana darılma ben senin iyiliğin için söylüyorum.

Kaç yılın arkadaşlığına darılmak hiç yakışmadı.

Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı