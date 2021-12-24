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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:43 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:43

Darılmak Eş Anlamlısı Nedir? Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Darılmak Eş Anlamlısı Nedir? Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Darılmak kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Hoş olmayan bir söz yahut davranış karşısında kırılmak, kişilerin arasının açılması gibi durumlarda kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen darılmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Eski Türkçeden geçmiş olan darılmak kelimesinin bilinen üç eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Darılmak kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Darılmak Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Gücenmek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)
  • Alınmak ( Türkçe bir kelimedir)
  • İncinmek ( Eski Türkçeden günümüze kadar gelmiş bir kelimedir)

Bu üç kelime de darılmak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Darılmak Kelimesinin Anlamı

Kişilerin birbirlerine kırıcı davranışlarda bulunması durumunda aralarının açılması

Darılmak Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Lütfen bana darılma ben senin iyiliğin için söylüyorum.
  • Kaç yılın arkadaşlığına darılmak hiç yakışmadı.

Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • O an belli etmedim ama ablamın sözlerine çok gücendim.
  • Bu aralar çok asabiyim, sen, gücendirdiysem özür dilerim.
  • Benim sözüm meclisten dışarı lütfen sen üzerine alınma.
  • Sadece şakalaşıyoruz ciddiye alıp alınmanın alemi yok.
  • Annem çok hassas bir insan azıcık sesi yükselse babamın, annem hemen incinir.
  • Artık ona karşı çok duyarsızım, kırıcı sözlerine incinmiyorum bile.

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Darılmak Eş Anlamlısı Nedir? Darılmak Kelimesinin Eş Anlamlısı
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